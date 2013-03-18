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۲۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۲۳

کیخا در گفتگو بامهر:

بیش از 7 هزار بليت اتوبوس در سیستان و بلوچستان پيش فروش شد

بیش از 7 هزار بليت اتوبوس در سیستان و بلوچستان پيش فروش شد

زاهدان-خبرگزاری مهر: رئيس اداره مسافری اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي سیستان و بلوچستان گفت: از ابتدای اجرای طرح پیش فروش بلیت های اتوبوس در استان تعداد هفت هزار و 444 بلیت توسط شهروندان خریداری و پیش فروش شده است.

 موسی کیخا در گفتگو با مهر اظهارداشت: تعداد بلیط های پیش فروش شده نسبت به سال گذشته 3 درصد رشد داشته است.

وی استقبال مسافران و شهروندان را از این طرح کم نظیر عنوان کرد وگفت: پیش‌فروش بلیت های نوروزی به صورت حضوری و اينترنتي از طریق درگاه الکترونیکی تا  16 فروردین‌ماه سال 92 همچنان ادامه خواهد داشت .

وي افزود: از ابتدای اجرای طرح نوروزی در 24 اسفندماه سالجاری تا کنون تعداد 66 هزار نفر مسافر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی به مقاصد داخل و خارج از استان جابجا شده اند.

وی ادامه  داد: از کل سفر های انجام شده توسط ناوگان عمومی  17 درصد  به سفر های درون استانی و  83 درصد به مقاصد برون استانی اختصاص داشته است.

 

 

 

 

کد مطلب 2020885

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