بیش از 7 هزار بليت اتوبوس در سیستان و بلوچستان پيش فروش شد

موسی کیخا در گفتگو با مهر اظهارداشت: تعداد بلیط های پیش فروش شده نسبت به سال گذشته 3 درصد رشد داشته است.

وی استقبال مسافران و شهروندان را از این طرح کم نظیر عنوان کرد وگفت: پیش‌فروش بلیت های نوروزی به صورت حضوری و اينترنتي از طریق درگاه الکترونیکی تا 16 فروردین‌ماه سال 92 همچنان ادامه خواهد داشت .

وي افزود: از ابتدای اجرای طرح نوروزی در 24 اسفندماه سالجاری تا کنون تعداد 66 هزار نفر مسافر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی به مقاصد داخل و خارج از استان جابجا شده اند.

وی ادامه داد: از کل سفر های انجام شده توسط ناوگان عمومی 17 درصد به سفر های درون استانی و 83 درصد به مقاصد برون استانی اختصاص داشته است.