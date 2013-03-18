وزير كشور از عملکرد استاندار قزوين تقدير کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این تقدیرنامه که به امضای وزیر کشور رسیده آمده است: بدون ترديد نيروي انساني صالح، شايسته، متعهد و متخصص بازوي توانمند براي اجراي همه طرحها و برنامهها تلقی می شود و برنامه ريزی برای جذب نيروهايي با چنين اوصاف در خانواده بزرگ وزارت كشور مسئوليت و وظيفه مهم و خطيري است كه هيئت مركزی و هستههاي گزينش آن را انجام
می دهند.
در تقدیرنامه وزیر کشور همچنین آمده است: بنابه اعلام هيئت مركزي گزينش وزارت کشور هسته گزينش استانداری با حمايتها و هدايتهاي استاندار تاكنون توانسته است در اجراي سياستها و برنامههاي مدون گامهاي اساسي و شايستهاي بردارد.
مصطفی محمد نجار ضمن تقدير و قدرداني از حسن تدبير و تلاش های استاندار و اعضاء و كاركنان هسته گزينش استانداری قزوین، موفقیت احمد عجم را در راستاي تحقق اهداف عاليه انقلاب اسلامی تحت رهنمودهاي خردمندانه و مدبرانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامي و اجراي سياستها و برنامههاي دولت خدمتگزار از درگاه پروردگار قادر و متعال خواستار شده است.
قزوین- خبرگزاری مهر: مصطفی محمد نجار وزير كشور با اهداء لوح سپاس از عملکرد احمد عجم استاندار قزوين به دلیل برنامه ها و فعالیت های موفقیت آمیز هسته گزينش استانداری تقدير کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این تقدیرنامه که به امضای وزیر کشور رسیده آمده است: بدون ترديد نيروي انساني صالح، شايسته، متعهد و متخصص بازوي توانمند براي اجراي همه طرحها و برنامهها تلقی می شود و برنامه ريزی برای جذب نيروهايي با چنين اوصاف در خانواده بزرگ وزارت كشور مسئوليت و وظيفه مهم و خطيري است كه هيئت مركزی و هستههاي گزينش آن را انجام
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