۱۱ تیر ۱۳۸۴، ۱۵:۰۵

دانشگاه فالموث انگلستان به علاقمندان تفكر پويشي بورس تحصيلي اعطا مي كند

دانشگاه فالموث انگلستان به علاقمندان تفكر پويشي ، بخصوص آنها كه نسبت اين تفكر با هنر مربوط به محيط زيست را مي كاوند بورسي دوساله اعطا مي كند.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، دانشگاه فالموث كه پيشتر كالج هنر فالموث نام داشت بيشتر به خاطر پژوهشهايش در زمنيه هنر مشهور است.

متوليان اين بورس تصريح كرده اند كه اين بورس، بورسي ميان رشته است و پژوهشگران عرصه هاي گوناگون علمي و هنري مي توانند تقاضاي آن رابنمايند اما آنها بايد تخصصي در هنر مربوط به محيط زيست داشته باشند.

بورس دانشگاه فالموث  18 تا 28 هزار پوند يعني چيزي حدود 30 تا 45 ميليون تومان است .

علاقمنداني كه مايل به اطلاعات بيشتري در اين زمنيه هستند مي توانند به آدرس اينترنتي :  www.falmouth.ac.uk   مراجعه كنند .

