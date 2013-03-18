لزوم جلوگیری از خام فروشی سنگ آهن/ نیاز جدی منابع داخلی به مواد معدنی

به گزارش خبرنگار مهر، امير اميني پیش از ظهر دوشنبه با حضور در مجتمع سنگ آهن گل گهر و بازديد يكروزه از معادن سنگ آهن شهرستان سيرجان با بيان اينكه افزايش توليدات مواد معدني و صنايع معدني از مهمترين وظايف ايميدرو است، خاطرنشان كرد:‌جاي بسي شكر دارد كه در منطقه گل گهر طرح هاي معدني و صنايع معدني با اين عظمت در حال اجرا است.



وي با تشكر از همه مسئولان و پيمانكاران به جهت تلاش شبانه روزي در به ثمر رسيدن طرح ها، گفت: اگر در داخل مسير تعريف شده حركت كنيم جاي هيچ اختلافي باقي نمي ماند و استفاده از فضاي اشتراكي بين يكديگر در پيشرفت و توسعه معادن كشور لازم است.



معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اينكه از هر گونه همكاري كه به سرمايه گذاري در بخش معدن و توسعه معادن كمك كند استقبال مي كنيم، افزود: توسعه معادن و فرآوري مواد معدني در كشور نيازمند تفاهم بيشتر دست اندركاران اين حوزه است.



وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه از فروش مواد معدني به صورت خام فروشي منفعتي به كشور نمي رسد، خطاب به معاون اكتشاف و معادن ايميدرو، تصريح كرد: ‌زين پس خام فروشي سنگ آهن به دليل تامين نياز كشور ممنوع است و هرگونه صادرات بايد با تاييد اينجانب انجام شود.



اميني با اشاره به اينكه با توجه به احداث كارخانجات فرآوري سنگ آهن در كشور و خصوصا استان كرمان، اين ماده سنگ آهن بايد در داخل كشور فرآوري شود، تاكيد كرد:‌خام فروشي سنگ آهن را تعطيل كنيد.



در اين جلسه محمد عابدي نژاد رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كرمان نيز با ارائه گزارشي از احداث كارخانجات فرآوري صنايع معدني در استان كرمان از بهره برداري 4 واحد فولادي در استان كرمان در سال آينده خبر داد و اعلام كرد:‌استان كرمان در حوزه صنعت و معدن 10 ميليارد دلار سرمايه گذاري دارد و در برنامه دراز مدت توليد كنستانتره سنگ آهن در استان به 30 ميليون تن در سال و توليد گندله به 28 ميليون تن در سال خواهد رسيد.



وي خواستار تشكيل كميته اضطراري براي بخش اكتشاف و توسعه معادن در استان شد و تاكيد كرد: در بخش تامين ذغال به شدت عقب هستيم و برنامه ريزي در جهت اكتشاف اين ماده معدني لازم است.

