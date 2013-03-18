اورژانس جديد بيمارستان علي ابن ابيطالب (ع) زاهدان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر رییس دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان صبح امروز در حاشیه افتتاح این مرکز گفت: به منظور احداث مرکز فوریت های پزشکی جدید بيمارستان علي ابن ابيطالب (ع) زاهدان مبلغ یک ميليارد و 500 ميليون ريال هزینه شده است.

منصورشكيبا گفت : اورژانس جدید بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) یکی از مرکز های فوریت های پزشکی با امکانات مدرن است که با ایجاد تخت های جدید نیاز های این بیمارستان در کمبود تخت های بستری تامین کرده است.

وي افزود ، در فاز اول طرح توسعه اورژانس این بيمارستان تعداد 22 تخت به بخش هاي جراحي و داخلي بزرگسالان ، بخش هاي زنان و مردان اضافه شده است .

وي با بیان اینکه در فاز دوم این طرح اتاق ترياژ و درمانگاه سرپايي ساخته خواهد شد ادامه داد: با اجرای فاز سوم طرح توسعه ضمن افزوده شدن بخش اورژانس اطفال به این مرکز آزمايشگاه اورژانس نیز توسعه خواهد یافت.