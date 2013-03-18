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۲۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۲۶

سرپرست مجموعه‌هاي اسكي معرفی شد

سرپرست مجموعه‌هاي اسكي معرفی شد

سرپرست جدید مجموعه‌هاي اسكي ديزين، شمشك و خور منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازروابط عمومی مجموعه‌هاي اسكي، طی حکمی از سوی علی ترکاشوند مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي، رضا دوستی به عنوان سرپرست مجموعه‌هاي اسكي ديزين، شمشك و خور منصوب شد. دوستی پیش از این به مدت دو سال مدیریت مجموعه‌های اسكي را در سالهاي 83 و 84 و همچنين بيش از شش سال مديريت مجموعه‌هاي ورزشی انقلاب و شهید کشوری را نيز عهده‌دار بوده است.

مهدوي مدير سابق مجموعه‌هاي اسكي نيز، طي حكمي از سوي مديرعامل شركت توسعه، به عنوان سرپرست بهره‌برداري از اماكن ورزشي و امور استانهاي شركت توسعه منصوب شد.

کد مطلب 2020898

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