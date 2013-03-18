تقویت مشروعیت سیاسی و مقبولیت نظام، با انتخاباتی پرشور و فراگیر/ برخورد غلط با مردم آنها را از دین جدا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت السلام حسن روحانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه انقلاب اسلامی با زحمت زیادی به دست آمده و نباید گذاشت این دستاورد مهم تاریخی ملت ایران، با مشکل روبرو شود، به حوادث تاسف بار در سال های اخیر اشاره کرد و گفت: فکر نمی کردیم حوزه و مراجع تا این حد مورد بی اعتنایی واقع شده و به اعتقادات و معارف دینی این همه هجمه شود.

حسن روحانی نتایج برآمده از آمار و ارقام و نیز نظر سنجی ها، در خصوص مسائل مختلف جامعه را دغدغه آور دانست و افزود: در حال حاضر، با مشکلات مختلفی از معیشت و اشتغال گرفته تا اعتیاد، فساد و سایر آسیب های اجتماعی مواجه هستیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بازگویی نگرانی های مختلف مردم و با طرح این پرسش که برای حل این معضلات چه باید کرد، با اشاره به سال های سخت اوایل انقلاب و مشکلات آن دوران اظهار داشت: در آن سال ها استمرار و قوام نظام، جز با ایثار و فداکاری مردم و اتحاد و همدلی حرکت پیشتازانه روحانیت و در راس آن هدایت های امام (ره) میسر نبود و امروز نیز باید دست به دست هم بدهیم تا بتوانیم از مشکلات عبور کنیم.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک، بخشی از مشکلات کشور را به علت تحریم ها و بخشی را مربوط به مدیریت ناکارآمد دانست و با ارائه تحلیلی از نقشی که وحدت و همدلی، در حفظ تمامیت ارضی کشور، پاسداری از انقلاب اسلامی و نیز در نهایت پیروزی در جنگ تحمیلی ایفا کرد، انسجام ملی را مهم ترین عامل برای عبور از بحران های فعلی خواند و تصریح کرد: مهمترین رکن قدرت ملی، وحدت و انسجام ملی است. اگر دشمن احساس کند که در ما در انشقاق وجود دارد به فشارهای خود ادامه خواهد داد.

وی با بیان اینکه در چند سال اخیر، عده ای تلاش کردند با ایجاد اختلاف بین مردم و روحانیت، وحدت ملی را تضعیف و در جامعه شکاف و انشقاق ایجاد کنند بر ضرورت حضور روحانیت در صحنه، برای عبور کشور از معضلات و مشکلات کنونی تاکید کرد و افزود: در برابر توطئه ها و فشارهای دشمنان تنها با وحدت و اتحاد پیروز می شویم.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی، از همین منظر، در خصوص مذاکرات هسته ای نیز گفت: روزی در مذاکرات موفق خواهیم شد که دشمنان احساس کنند که قدرت ملی ما افزایش پیدا کرده است. اگر در کشور، انگیزه دینی، ارزش های ملی و انسجام و وحدت تقویت شود راحت تر می توانیم در برابر فشار دنیا بایستیم و از حقوق ملت ایران دفاع کنیم.

روحانی ضمن اینکه انتخابات را یکی از مظاهر قدرت ملی دانست بر پرشور و رقابتی بودن انتخابات تاکید کرد و اظهار داشت: حضور مردم در انتخابات مهم، بلکه اصل اساسی است. حضور مردم باعث تقویت مقبولیت و مشروعیت سیاسی نظام می شود.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه نظام با انتخابات استوار می‌ماند افزود: انتخابات یکی از عوامل بقای نظام است. انتخابات فرصت مشارکت و ابراز نظر را برای همه نیروهای سیاسی فراهم ساخته. نظام را در برابر تحرکات زیر زمینی، رفتارهای خشونت بار و انزوای افراد بیمه کرده و سرمایه اجتماعی را افزایش می دهد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به بحث جمهوریت و اسلامت نظام ادامه داد: انتخابات تنها نماد جمهوریت نظام نیست بلکه مظهر اسلامیت آن نیز می باشد چه اینکه مشورت، اصل اسلامی است. در عین حال انتخابات عامل مهمی برای بقا و استواری نظام است. بنابراین باید تلاش کنیم تا انتخاباتی پرشور برگزار شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن یادآوری این نکته که مشکلات معیشتی، فقر و فشار اقتصادی و همچنین برخورد غلط با مردم آنها را از دین جدا می کند به سوء استفاده از مقدسات در سال های اخیر اشاره کرد و افزود: دین بازیچه نیست، نباید با دین مردم بازی کرد. یک دولت خوب تنها برای دنیای مردم نیست بلکه برای آخرت آنها نیز موثر است.