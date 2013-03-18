پروازها از فرودگاه زنجان به مقصد کیش لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید شجاعییگانه ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران ادامه داد: پرواز کیش توسط یکی از آژانسهای هوایی استان چارتر شدولی به دلیل عدم استقبال مسافران زنجانی این چارت پروازی کنسل شد.
وی افزود: در اولین پرواز که برای 22 اسفندماه سالجاری برنامهریزی شده بود، تنها 4 نفر ثبتنام کرده بودند که به دلیل تعداد کم این پرواز از تهران به مقصد کیش انجام شد.
شجاعییگانه همچنین در خصوص پرواز حجاج افزود: از 19 بهمن امسال تا 24 اردیبهشت سال آینده 11 پرواز به سرزمین وحی صورت میگیرد که ظرفیت همه پروازها 250 نفر است.
مدیر فرودگاه زنجان با رد افزایش قیمت کرایه پرواز مشهد، گفت: در آستانه سال نو هیچگونه افزایش قیمتی در پروازهای مشهد نداشتیم.
شجاعی یگانه در خصوص فعالیت عمرانی فرودگاه زنجان افزود: با تلاش جهت تکمیل بخشهای موقت، در حال حاضر بخش ترانزیت و قسمت ورودی تکمیل شده است و با توجه به مساعد شدن شرایط جوی، بخش ورودی چکاب زائرین نیز در دست اقدام است و به زودی تکمیل میشود.
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