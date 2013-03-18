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۲۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۰۰

شجاعی یگانه:

پروازها از فرودگاه زنجان به مقصد کیش لغو شد

پروازها از فرودگاه زنجان به مقصد کیش لغو شد

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر فرودگاه زنجان از توقف پروازهای فرودگاه زنجان به مقصد کیش به دلیل عدم استقبال مسافران خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید شجاعی‌یگانه ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران ادامه داد: پرواز کیش توسط یکی از آژانس‎های هوایی استان چارتر شدولی به دلیل عدم استقبال مسافران زنجانی این چارت پروازی کنسل شد.

وی افزود: در اولین پرواز که برای 22 اسفندماه سال‌جاری برنامه‌ریزی شده بود، تنها 4 نفر ثبت‎نام کرده بودند که به دلیل تعداد کم این پرواز از تهران به مقصد کیش انجام شد.

شجاعی‌یگانه همچنین در خصوص پرواز حجاج افزود: از 19 بهمن امسال تا 24 اردیبهشت سال آینده 11 پرواز به سرزمین وحی صورت می‌گیرد که ظرفیت همه پروازها 250 نفر است.

مدیر فرودگاه زنجان با رد افزایش قیمت کرایه پرواز مشهد، گفت: در آستانه سال نو هیچ‌گونه افزایش قیمتی در پروازهای مشهد نداشتیم.

شجاعی یگانه در خصوص فعالیت عمرانی فرودگاه زنجان افزود: با تلاش جهت تکمیل بخش‌های موقت، در حال حاضر بخش ترانزیت و قسمت ورودی تکمیل شده است و با توجه به مساعد شدن شرایط جوی، بخش ورودی چکاب زائرین نیز در دست اقدام است و به زودی تکمیل می‌شود.

کد مطلب 2020908

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