به گزارش خبرنگار مهر، براساس برنامه ریزی تهیه کننده یکی از برنامه های تلویزیونی قرار بود اولیور کان مهمان ویژه برنامه مخصوص تحویل سال 92 باشد اما به دلیل ارسال دیرهنگام دعوت نامه و پربودن برنامه های این فوتبالیست ماندگار، سفر او به تهران منتفی شد.

قرار بود دروازه بان پیشین تیم فوتبال بایرن مونیخ که یک بار برای بازی خداحافظی احمدرضا عابدزاده به تهران سفر کرده بود، با حضور در برنامه ویژه تحویل سال در مورد خاطراتش از سفر به تهران و بازی کنار علی کریمی، علی دایی و وحید هاشمیان صحبت کند. هزینه سفر وی به تهران را شرکت نفت سپاهان متقبل شده بود که به دلیل دیر ارسال شدن دعوت نامه، قرارداد این همکاری به امضا الیور کان نرسید تا حضورش در تهران منتفی شود.