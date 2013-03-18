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۲۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۳۳

منصوری خبرداد:

تشدید نظارت و بازرسی بر واحدهای تولید آرد و نان استان زنجان در تعطیلات نوروزی

تشدید نظارت و بازرسی بر واحدهای تولید آرد و نان استان زنجان در تعطیلات نوروزی

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 گفت:نظارت و بازرسی بر واحدهای تولید آرد و نان استان زنجان در تعطیلات نوروزی تشدید می شود.

به گزرارش خبرنگار مهر، رسول منصوری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود : برخی از نانوایان بر اساس تفکر خود و یا پیشنهاد نانوایان دیگر ممکن است از افزودنی های غیر مجاز در فرآیند تخمیر نان استفاده نمایند تخلف کرده و برابر مقررات برخورد جدی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه طی آزمایشات مستمر صورت گرفته کیفیت آرد تولیدی استان زنجان مطلوب است افزود : با تشکیل اکیپ بازرسی متشکل از دستگاههای مرتبط روند نظارت و بازرسی بصورت متداوم ادامه داشته است.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 ادامه داد:  در بازرسی های انجام گرفته بیشترین تخلف مربوط به نانوایی های تولید نان لواش و 48 درصد تخلفات نیز مربوط به کم فروشی است.

منصوری با تاکید بر اینکه با متخلفان به صورت جدی برخورد می شود از پلمپ 5 واحد نانوایی در شهر زنجان خبر داد و گفت: علاوه بر پلمپ این نانوایی ها پلاکارد مربوطه نیز نصب شده است.

ویافزود : با دستگاههای همکار هماهنگی لازم جهت نظارت نانوایان و کارخانجات آرد سازی در ایام نوروز صورت گرفته است.

کد مطلب 2020918

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