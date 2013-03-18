دانش آموزان حاشیه شهر زاهدان به عنوان عیدی پوشاک دریافت کردند

محسن مسعودیان راد در گفتگو با مهر گفت: در استانه فرا رسیدن سال نو به 400 نفر از دانش آموزان حاشیه شهر زاهدان پوشاک و البسه اهدا شد.

وی اعتبار هزینه شده برای خرید این هدایا را 67 میلیون و 500 هزار ریال و از محل کمک های مردمی در جشنواره نیکوکاری اعلام کرد.

وی افزود: همچنین تعداد 170 جفت کفش در بین دانش آموزان مدرسه دخترانه بهشت زاهدان با اعتباری بالغ بر 34 میلیون ریال از محل کمک های مردمی در آستانه سال نو توزیع شده است.

مسعودیان ادامه داد: در همین راستا به منظور حمایت از دانش آموزان محروم تعداد 140 جفت کفش ، تعداد30 کیسه برنج و 20 تخته پتو از محل اعتبارات کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) خریداری و در منطقه نصرت آباد از توابع زاهدان توزیع شد.