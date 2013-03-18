روحانیت گفتمان غالب عرصه تبلیغات دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی ائمه جماعات شهرستان آبیک روز دوشنبه در دفتر امام جمعه بشاریات آبیک برگزار شد.

در این گردهمایی حجت الاسلام علی اکبری با اشاره به نقش روحانیت در ادوار مختلف تاریخ اظهارداشت: روحانیت در بسیاری از عرصه ها به عنوان پیشگام توانسته است نقش موثری در هدایت مردم ایفا کند و در شرایط کنونی نیز می تواند جایگاه شاخص خود را حفظ کند.



وی افزود: در جنگ نرم دشمنان روحانیت می تواند در مقابله با تهدیدات پیشگام باشد و با روشنگری و آگاهی بخشی موجب خنثی شدن نقشه بدخواهان نظام شود.



امام جمعه بخش بشاریات یادآورشد: در شرایطی که استکبار بدنبال ترویج فرهنگ غربی است علما و روحانیون وظیفه دارند در این زمینه حساس باشند و به رسالت تاریخی خود عمل کنند و با تبلیغ اصولی و نشر فرهنگ دینی و ارزشی در این زمینه با جدیت وارد صحنه شوند.



اکبری بیان کرد: تهذیب نفس، تبلیغ دینی و تدریس احکام از مهمترین وظایف روحانیت آگاه در عصر حاضر است که انتظار می رود با حساسیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.



این روحانی گفت: حضور روحانیت در مراکز دانشگاهی و علمی از دیگر نیازهای جامعه کنونی است که در شرایط جنگ نرم دشمن می بایست در اولویت کارها قرار گیرد.



در ادامه مسئول تبلیغات اسلامی شهرستان آبیک گزارشی از فعالیت های انجام شده ارائه کرد سپس در خصوص فعالیت های روحانیون در سال آینده تبادل نظر شد.

