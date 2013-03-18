گرایشات انتخاباتی مدیران آسیب زا است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور بعد از ظهر دوشنبه در جمع مسئولان شهرستان تاکید کرد: بنابراين بايد بدون ايجاد جوها سياسي و نادرست در انتخابات حضوري پرشور و فعال داشته باشند.

فرماندار علي آباد کتول گفت: به موازات پيشرفت و بالندگي نظام اسلامي در دوره هاي مختلف، انتخابات کشور، فتنه ها و توطئه هاي دشمن براي براندازي انقلاب اسلامي نيز پيچيده تر مي شود.

وي پيچيده تر شدن فتنه هاي دشمن را امري طبيعي دانست و ادامه داد: به موازات پيشرفت و بالندگي نظام اسلامي در دوره هاي مختلف، انتخابات کشور، فتنه ها و توطئه هاي دشمن براي براندازي انقلاب اسلامي نيز پيچيده تر مي شود.

فرماندار علي آباد کتول گفت: مديران دستگاه هاي اجرايي بايد براي کاهش فشار اقتصادي بر مردم برنامه ريزي کنند.

کي پور بيان داشت: مديران اجرايي بايد با همکاري و برنامه ريزي درست دستگاه هاي ذيربط خود را برای اهداف نظام جمهوري اسلامي اداره کنند.

وي مديران دستگاه هاي اجرايي را افسران جنگ اقتصادي دانست و اظهار داشت: توانمندي مديران دستگاه هاي اجرايي، در اين جنگ اقتصادي مشخص مي شود.

اين مسئول خاطرنشان کرد: اين انقلاب متعلق به مردم است و مديران بايد براي رفع فشارهاي اقتصادي مردم تلاش کنند.

حجت الاسلام باقري امام جمعه علي آباد کتول در اين جلسه خطاب به مسئولين دستگاه ها بيان داشت: همزمان با پايان سال بايد با بررسي اعمال خود بفهميم تا چه ميزان اعمال ما جاودانه و چه ميزان براي رفع تکليف و گزارشکارانه بوده است.

امام جمعه علي آباد کتول گفت: مردمي که در تمام عرصه هاي ملي حضور فعال داشته و عليرغم فشارهاي سنگين اقتصادي همچنان پشتيبان نظام و ولايت فقیه هستند، شايسته خدمت صادقانه مسئولان هستند.