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۲۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۱۸

کی پور:

گرایشات انتخاباتی مدیران آسیب زا است

گرایشات انتخاباتی مدیران آسیب زا است

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: فرماندار علی آبادکتول با بيان اينکه وظيفه مديران در هر دولت خدمتگزاري به مردم است، تاکيد کرد: آلودگي مديران به گرايشات انتخاباتي و بيان علاقه مندي ها موجب آسيب به آن ها مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور بعد از ظهر دوشنبه در جمع مسئولان شهرستان تاکید کرد: بنابراين بايد بدون ايجاد جوها سياسي و نادرست در انتخابات حضوري پرشور و فعال داشته باشند.

فرماندار علي آباد کتول گفت: به موازات پيشرفت و بالندگي نظام اسلامي در دوره هاي مختلف، انتخابات کشور، فتنه ها و توطئه هاي دشمن براي براندازي انقلاب اسلامي نيز پيچيده تر مي شود.
 
وي پيچيده تر شدن فتنه هاي دشمن را امري طبيعي دانست و ادامه داد: به موازات پيشرفت و بالندگي نظام اسلامي در دوره هاي مختلف، انتخابات کشور، فتنه ها و توطئه هاي دشمن براي براندازي انقلاب اسلامي نيز پيچيده تر مي شود.
 
فرماندار علي آباد کتول گفت: مديران دستگاه هاي اجرايي بايد براي کاهش فشار اقتصادي بر مردم برنامه ريزي کنند.
 
کي پور بيان داشت: مديران اجرايي بايد با همکاري و برنامه ريزي درست دستگاه هاي ذيربط خود را برای اهداف نظام جمهوري اسلامي اداره کنند.
 
وي مديران دستگاه هاي اجرايي را افسران جنگ اقتصادي دانست و اظهار داشت: توانمندي مديران دستگاه هاي اجرايي، در اين جنگ اقتصادي مشخص مي شود.
 
اين مسئول خاطرنشان کرد: اين انقلاب متعلق به مردم است و مديران بايد براي رفع فشارهاي اقتصادي مردم تلاش کنند.
 
حجت الاسلام باقري امام جمعه علي آباد کتول در اين جلسه خطاب به مسئولين دستگاه ها بيان داشت: همزمان با پايان سال بايد با بررسي اعمال خود بفهميم تا چه ميزان اعمال ما جاودانه و چه ميزان براي رفع تکليف و گزارشکارانه بوده است.
 
امام جمعه علي آباد کتول گفت: مردمي که در تمام عرصه هاي ملي حضور فعال داشته و عليرغم فشارهاي سنگين اقتصادي همچنان پشتيبان نظام و ولايت فقیه هستند، شايسته خدمت صادقانه مسئولان هستند.
کد مطلب 2020926

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