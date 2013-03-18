به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه دیر ظهر دوشنبه در این آئین اظهار داشت: به بركت خون پاك شهدا، امام راحل و نظام مقدس جمهوری اسلامی روحیه خودباوری واعتماد به نفس درجوانان و نوجوانان زنده شد.

حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی افزود: امروز نسل انقلابی وجوانان مومن و متعهد ایران می‌توانند درهمه عرصه‌ها افتخار بیافریند و این افتخار نشانه استعداد و نبوغ فكری و ایمانی آنان است كه توانسته ایران به عنوان الگو در جهان مطرح كند.

وی گفت: اكنون باید از راه و روش بانوی نمونه اسلام و شیر زن كربلا حضرت زینب(س) درس استقامت و پایداری بیاموزیم و او را به الگویی در زندگی خود به كار ببریم.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دیر گفت: دانش آموزان باید علاوه بر تحصیل علم ودانش درزمینه تهذیب نفس و اخلاق تلاش جدی داشته باشند.

عبدالرسول صالحی افزود: سند تحول بنیادین به عنوان نقشه راه تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش كه مهم‌ترین و تاثیرگذارترین دستگاه فرهنگی كشور است، نشان داده شده است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش دیر گفت: این مسابقات در 14رشته‌ قرآنی شامل، حفظ، مفاهیم و تفسیر، نهج البلاغه و احكام، قرائت، انشای نماز و اذان و در بخش هنرهای دستی، تجسمی و ادبی برگزار شده است.

اسماعیل مختارزاده اضافه كرد: در مجموع دو هزار و260نفر از دانش‌آموزان در این مسابقات شركت كردند كه 245 نفرحائز رتبه شدند.

وی اظهار كرد: شناسایی و پرورش استعدادهای نوجوانان و جوانان از جمله اهداف برگزاری این مسابقات است.

در این مراسم از 245دانش‌آموز برتر شركت كننده در این مسابقات تجلیل شد.