مجمع انتخابات فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای خرداد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه محم رضا طالقانی با ارائه گزارشی از عملکرد 3ماهه خود گفت: تاکنون به 27 استان رفته ام و برای سال 92 تقویم پرکاری داریم. مجمع انتخابات فدراسیون خرداد ماه برگزار می شود که امیدوارم هر کس انتخاب شد در اجرای این تقویم موفق باشد.

در این نشست علاوه بر محمد خوش جان به عنوان نایب رییس ، مسئولان کمیته های مختلف گزارشی از فعالیت ها و برنامه های خود ارائه دادند. عبدالله موحد، محمد نصیری و ملاقاسمی مهمانان ویژه این نشست بودند. در این جلسه عنوان شد که ساختمان جدید فدراسیون فروردین ماه افتتاح می شود. معارفه اعضای هیات رئیسه و سرپرستان برخی از کمیته ها از دیگر برنامه های این نشست بود.

محمدرضا طالقانی در این نشست گفت: مجوز ساخت 94 زورخانه را گرفته ایم که برای اجرای آن نیاز به کمک مالی داریم. خوشبختانه در جلسه ای که در وزارت آموزش و پرورش داشتیم قرار شد هزینه مسابقات پهلوانک را این وزارتخانه تقبل کند. من به آینده این رشته با کمک دوستانم بسیار امیدوار هستم. ما همچنین برنامه گلریزان خود را ادامه می دهیم تا بتوانیم این سنت حسنه را استمرار ببخشیم.