43 شعبه حل اختلاف گلستان کشیک نوروی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جعفری بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه ستاد تسهیلات سفرهای استان به خبرنگاران گفت: از این تعداد پنج شعبه در مرکز استان از ساعت 9 صبح تا 12 به دعاوی که به شعب این شورا ارجاع می شوند رسیدگی می کنند.

جعفری افزود: شعب این شورا دعاوی مالی تا سقف 5 میلیون تومان در شهرها و 2 میلیون تومان در روستاها را رسیدگی می کنند.

وی افزود: در دعاوی کیفری نیز جرائم بازدارنده و تربیتی که مجازات آن، تا 30 میلیون ریال و سه ماه حبس باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

استان گلستان 143 شعبه شورای حل اختلاف دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان گلستان نیز گفت: نکات پیشگیرانه ویژه نوروز به زبان ساده در قالب بروشور تهیه و در پایگاه های استقبال از مسافران نوروزی، توزیع می شود.

حسین شعبانی افزود: نکات پیشگیرانه، حقوق شهروندی و قوانینی که مردم به صورت روزمره با آن سر و کار دارند از جمله مطالب این بروشورهاست.

وی با بیان این که آشنایی با برخی نکات ساده و ریز و رعایت آن ها از سوی مردم به ویژه مسافران نوروزی از بروز جرم و حوادث پیشگیری می کند ابراز امیدواری کرد : افراد با به کار بستن این نکات ، تعطیلات نوروزی آرام و امن ، برای خود و دیگران ایجاد کنند.

شعبانی، توسعه مشارکت های مردمی در پیشگیری از وقوع جرم را هدف از تهیه و توزیع این بروشورها عنوان کرد.