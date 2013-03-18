ثبت 50 وقف جدید در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده با اشاره به وقف جديد در استان گفت: 50 وقف جديد در استان در سال 91 به همت خیرین ونیکوکاران به وقوع پيوست.

وی افزود: این موقوفات جدید دارای نیاتی چون ترويج علوم قرآنی، ساخت و گسترش مجتمع قرآنی، دفن اموات، بيماران دياليزی، مراسم اعياد ائمه معصومين(ع)، ترويج علوم قرآنی هستند.

علیزاده گفت: جامعه و استان نياز به خيرات و مبرات از سوی نيكوكاران دارد و هركس به اندازه استطاعت مالی خود می‌تواند به عنوان واقف، نام خود را در تاريخ ماندگار نمايد و اجر و ثواب معنوی را در دنيا و آخرت برای خود ذخيره کند.

برپایی سفره های هفت سین قرآنی در امامزادگان مازندران

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: همزمان با تعطیلات نوروزی سفره های هفت سین قرآنی در امامزادگان سطح استان گسترده خواهد شد.

حجت الاسلام ابراهیم حیدری با اشاره به برنامه‌‌های فرهنگی در طرح نوروزی آرامش بهاری در امامزادگان شاخص استان گفت: برنامه‌ریزی جهت برگزاری مراسم ویژه تحویل سال نو در امامزادگان شاخص استان صورت پذیرفته و مهمترین آنها برگزاری نماز جماعت در ایام تعطیلات نوروزی در امامزادگانی که در مسیر مسافران عید نوروز قرار دارند، است.

معاون فرهنگی اجتماعی این اداره کل افزود: برگزاری ویژه برنامه تحویل سال نو در امامزادگان نظیر قرائت قرآن کریم ،مولودی خوانی ،مناجات، زیارت آل یاسین و قرائت دعای تحویل سال و همچنین تهیه هفت سین‌های قرآنی و معنوی از جمله این اقدامات است

مراسم تحویل سال 92 با حضور مشتاقان در امامزاده عباس (ع) ساری

مراسم شاخص استانی تحویل سال نو در آستانه مبارکه امامزاده عباس (ع) ساری برگزار می شود. حجت الاسلام ستار علیزاده در این خصوص گفت: با پایان یافتن سال 91 و آغاز سال جدید تحول در طبیعت آغاز شد و بشریت برای رسیدن به اوج معنویت و کمالات باید این تحول را در خود تجدید کند.

وی افزود: مراسم تحویل سال 1392 بصورت شاخص استانی در آستانه مبارکه امامزاده عباس (ع) ساری در روز چهارشنبه اول فروردین از ساعت 13 بعدازظهر تا 15 برگزار می شود.