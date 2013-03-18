راه اندازی فرودگاه کلاله به نوروز موکول شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی قزلسفلی بعد از ظهر دوشنبه در آخرین جلسه شورای اداری شهرستان افزود: همچنین در آینده نزدیک پروازهای مقصد مشهد و زاهدان نیز در فرودگاه کلاله دایر می شود.

وی با اشاره به طرح توسعه کشاورزی یادآورشد: در بحث توسعه کشاورزی، تا دیماه از 12 میلیارد تومان تنها 560 میلوین تومان جذب شده بود و در از این نظر در جایگاه چهاردهم قرار داشتیم.

جذب 4.7 میلیارد تومان از اعتبارات توسعه کشاورزی

فرماندار کلاله گفت: تاکنون چهار میلیارد و 753 میلیون تومان از اعتبارات بخش کشاورزی شهرستان جذب و دو میلیارد تومان نیز مصوب شده است.

وی گفت: همچنین هفت میلیارد تومان از طرحهای توسعه کشاورزی شهرستان در حال بررسی است.

وی اظهار داشت: همچنین 50 هکتار از عرصه های طبیعی برای زیتونکاری مهیا شده است که 800 نفر اشتغالزایی می شود و 200 هکتار نیز در حال اخذ مجوز آب هستند.

قزلسفلی افزود: امسال به رغم تحریمها 114 پروژه با 127 میلیارد ریال اعتبار دهه فجر در شهرستان افتتاح و کلنگ زنی شد که نشان دهنده آن است دشمن در اجرای برنامه ها شکست خورده است.

کلاله در شرق گلستان واقع شده است.