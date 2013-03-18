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۲۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۵۴

قزلسفلی:

راه اندازی فرودگاه کلاله به نوروز موکول شد

راه اندازی فرودگاه کلاله به نوروز موکول شد

کلاله - خبرگزاری مهر: فرماندار کلاله با اشاره به تعطیلی فرودگاه کلاله گفت: 9 فروردین ماه پروازهای این فرودگاه راه اندازی می شود و دو سورتی پرواز در روزهای سه شنبه و جمعه در آن انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی قزلسفلی بعد از ظهر دوشنبه در آخرین جلسه شورای اداری شهرستان افزود: همچنین در آینده نزدیک پروازهای مقصد مشهد و زاهدان نیز در فرودگاه کلاله دایر می شود.

وی با اشاره به طرح توسعه کشاورزی یادآورشد: در بحث توسعه کشاورزی، تا دیماه از 12 میلیارد تومان تنها 560 میلوین تومان جذب  شده بود و در از این نظر در جایگاه چهاردهم قرار داشتیم.
 
جذب 4.7 میلیارد تومان از اعتبارات توسعه کشاورزی
 
فرماندار کلاله گفت: تاکنون چهار میلیارد و 753 میلیون تومان از اعتبارات بخش کشاورزی شهرستان جذب و دو میلیارد تومان نیز مصوب شده است.
 
وی گفت: همچنین هفت میلیارد تومان از طرحهای توسعه کشاورزی شهرستان در حال بررسی است.
 
وی اظهار داشت: همچنین 50 هکتار از عرصه های طبیعی برای زیتونکاری مهیا شده است که 800 نفر اشتغالزایی می شود و 200 هکتار نیز در حال اخذ مجوز آب هستند.
 
قزلسفلی افزود: امسال به رغم تحریمها 114 پروژه با 127 میلیارد ریال اعتبار دهه فجر در شهرستان افتتاح و کلنگ زنی شد که نشان دهنده آن است دشمن در اجرای برنامه ها شکست خورده است.
 
کلاله در شرق گلستان واقع شده است.
کد مطلب 2020940

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