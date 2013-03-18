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۲۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۴۵

اعرابی مقدم در گفتگو با مهر:

نخستین پرواز حجاج سیستان و بلوچستان فردا از فرودگاه بین المللی زاهدان انجام می شود

نخستین پرواز حجاج سیستان و بلوچستان فردا از فرودگاه بین المللی زاهدان انجام می شود

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرودگاه های سیستان و بلوچستان گفت: نخستین پرواز حجاج سیستان و بلوچستان و زائران بیت الله الحرام فردا از فرودگاه بین المللی زاهدان به مقصد مدینه منوره انجام می شود.

حسن اعرابی مقدم در گفتگو با مهر گفت: نخستین پرواز حجاج استان بامداد فردا   29 اسفند ماه به مقصد عربستان با تعداد 296 زائر فرودگاه بین المللی زاهدان را به مقصد مدینه منوره ترک خواهد کرد.

وی افزود:در همین راستا تعداد  3256 زائر بیت الله الحرام از فرودگاه بین المللی زاهدان  به منظور انجام فریضه حج عمره در قالب تعداد 11 پرواز  به کشور عربستان اعزام خواهند شد.

وی ادامه داد: حجاج استان از تاریخ 29 اسفند ماه سالجاری تا دوم مرداد ماه سال آینده در قالب دو کاروان  توسط شرکت هواپیمایی ایرباس کشور عربستان سعودی به مدینه منوره مشرف خواهند شد.

اعرابی افزود:در همین رابطه و به منظور تسهیل در تردد زائران خانه خدا جلسات متعددی به منظور ایجاد هماهنگی با نماینده سازمان حج و زیارت ، پلیس و فرماندهی سپاه پاسداران مستقر درفرودگاه  بین المللی زاهدان صورت پذیرفته است.

 

 

کد مطلب 2020941

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