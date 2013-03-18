نخستین پرواز حجاج سیستان و بلوچستان فردا از فرودگاه بین المللی زاهدان انجام می شود

حسن اعرابی مقدم در گفتگو با مهر گفت: نخستین پرواز حجاج استان بامداد فردا 29 اسفند ماه به مقصد عربستان با تعداد 296 زائر فرودگاه بین المللی زاهدان را به مقصد مدینه منوره ترک خواهد کرد.

وی افزود:در همین راستا تعداد 3256 زائر بیت الله الحرام از فرودگاه بین المللی زاهدان به منظور انجام فریضه حج عمره در قالب تعداد 11 پرواز به کشور عربستان اعزام خواهند شد.

وی ادامه داد: حجاج استان از تاریخ 29 اسفند ماه سالجاری تا دوم مرداد ماه سال آینده در قالب دو کاروان توسط شرکت هواپیمایی ایرباس کشور عربستان سعودی به مدینه منوره مشرف خواهند شد.

اعرابی افزود:در همین رابطه و به منظور تسهیل در تردد زائران خانه خدا جلسات متعددی به منظور ایجاد هماهنگی با نماینده سازمان حج و زیارت ، پلیس و فرماندهی سپاه پاسداران مستقر درفرودگاه بین المللی زاهدان صورت پذیرفته است.