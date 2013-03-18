تشریح تحولات منطقه و عملکرد مجمع جهانی بیداری اسلامی در دیدار ولایتی با مراجع عظام تقلید

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبر ولایتی دبیر مجمع جهانی بیداری اسلامی روز گذشته در سفر به شهر مقدس قم با تعدادي از مراجع عظام تقلید دیدار و گفتگو کرد.

ولایتی در محضر آیات عظام مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، جوادی آملی، علوی گرگانی و جعفر سبحانی، با تشریح روند بیداری اسلامی در حوزه های مختلف، گزارش کاملي از آخرین تحولات منطقه ارائه کرد.

دبیر مجمع جهانی بیداری اسلامی با اشاره به نقش ویژه علمای جهان اسلام در خیزش ملتهای مسلمان، برنامه های اجلاس آتی علمای جهان اسلام و بیداری اسلامی را تشریح کرد.

این اجلاس 18 و 19 اردیبهشت ماه 1392 و با حضور بیش از 800 نفر از علمای برجسته ایرانی و خارجی در تهران برگزار خواهد شد.

ولایتی با تشریح برنامه های دشمنان امت اسلامی در ایجاد اختلاف میان پیروان مذاهب مختلف اسلامی اظهار داشت: مجمع جهانی بیداری اسلامی وظیفه خود می داند در این مسیر تمام توان خود را به کار بندد و از هر اقدامی برای جلوگیری از اختلافات و ایجاد وحدت میان آحاد مسلمین فروگذار نخواهد کرد و البته پرواضح است که تلاش برای ایجاد وحدت میان امت اسلامی و تقریب میان مذاهب اسلامی لاجرم باید با هدایت علمای برجسته در اقصی نقاط جهان اسلام صورت پذیرد.

مراجع معظم تقلید هم در اين ديدارها، با تاکید بر ضرورت رعایت مصالح عالیه امت اسلامی و تلاش برای مقابله با هر گونه اختلاف افکنی میان مسلمانان، ابتکار مجمع جهانی بیداری اسلامی در برگزاری اجلاس علمای جهان اسلام و بیداری اسلامی را اقدامی شایسته به شمار آوردند که باید با اهتمام هر چه بیشتر از سوي حوزه های علمیه در سراسر کشور به نحو احسن برگزار شود.

ولایتی در بخش ديگري از سفر خود به قم همچنین با حجت الاسلام والمسلمین شهرستانی رئیس دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی در شهر قم و حجت الاسلام و المسلمين جواد فاضل لنکرانی از فضلای برجسته حوزه علمیه قم نیز دیدار و گفت و گو کرد.