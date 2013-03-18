98 درصد شهروندان مازنی از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند

مرتضی تیرملک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون 589 هزار و 556 انشعاب روی این شبکه گازدار نصب و 761 هزار و 850 خانوار از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.

وی حدود 98 درصد ساکنان شهری استان را گازدار دانست و افزود:46 شهر از 57 شهر استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

تیرملک در خصوص روستاهای مازندران گفت: هزار و 864 روستا از مجموع دو هزار و 950 روستای استان قابلیت گازرسانی دارند که یکهزار و 394 روستا یعنی حدود 76 درصد ساکنین روستایی استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.

وی با اشاره به وضعیت گازرسانی شهرستان گلوگاه اظهار داشت: تاکنون 209 هزار و 567 متر شبکه در گلوگاه اجرا و 9 هزار و 109 انشعاب در این شهر نصب شده است.

تیرملک از بهره مندی 100 درصدی مشترکین شهری گلوگاه از نعمت گاز طبیعی خبر داد و افزود:تاکنون 11 هزار و 568 مشترک در سطح شهر گلوگاه جذب شده است.

تیرملک از بهره مندی 100 درصدی ساکنین شهری نکا از نعمت گاز طبیعی خبر داد و افزود:در بخش روستایی نیز 53 روستا از مجموع 128 روستای نکا در منطقه جلگه و دشت هستند که همه گازدار هستند و حدود 29 درصد روستاها در منطقه کوهستانی فاقد گاز هستند.

وی به اجرای 343 هزار و 481 متر در شهرستان میاندرود اشاره کرد و گفت: تاکنون 14 هزار و 292 متر شبکه روی این شبکه گازدار نصب شده است.

تیرملک از جذب 17 هزار و 738 مشترک در شهرستان میاندرود خبر داد و افزود:100 درصد ساکنین شهری میاندرود از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

وی ادامه داد :در بخش روستایی 43 روستا از 53 روستا یعنی 100 درصد ساکنین روستایی جلگه و دشت از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند و حدود پنج درصد ساکنین در منطقه کوهستانی فاقد گاز هستند.

معاون بهره برداری شرکت گاز مازندران ادامه داد: در بخش روستایی 13 روستا از مجموع 26 روستای این شهرستان در منطقه جلگه و دشت بوده و قابلیت گازرسانی دارند که همه این روستاها از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

وی با اشاره به اجرای 477 هزار و 708 متر شبکه در شهرستان بهشهر از نصب 30 هزار و سه انشعاب و جذب 52 هزار و 21 مشترک در این شهرستان خبر داد و گفت:100 درصد ساکنین شهری بهشهر از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

تیرملک ادامه داد:در بخش روستایی نیز 23 روستا از مجموع 88 روستای بهشهر قابلیت گازرسانی دارند که همه این شهرها گازدار هستند و حدود 19 درصد ساکنین روستایی بهشهر در منطقه کوهستانی قرار داشته و فاقد گاز می باشند.

معاون بهره برداری شرکت گاز مازندران با بیان این مطلب که 510 هزار و 617 متر شبکه در شهرستان نکا اجرا شده است،اظهار داشت:تاکنون 19 هزار و 111 انشعاب روی این شبکه گازدار نصب و 30 هزار و 297 مشترک در این شهرستان جذب شده است.

تیرملک یادآور شد: بیش از 73 درصد خانوار شهری و بیش از 33 درصد خانوار روستایی سوادکوه از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.

وی به ضریب برخورداری 95 درصدی خانوار شهری بابل از نعمت کاز طبیعی اشاره کرد و با بیان اینکه 144 هزار و 451 خانوار شهری بابل گاردار هستند،افزود:تاکنون یک میلیون و 999 هزار و 113 متر شبکه در این شهر اجرا و 71 هزار و 797 انشعاب روی شبکه گازدار نصب شده است.