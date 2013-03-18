بنیاد حمایت از نخبگان در دانشگاهها ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدجواد ساداتی نژاد در دیدار با جمعی از خیرین، از عزم و اخلاص آنها در حمایت از طرحهای عمرانی و توسعه فضای فیزیکی دانشگاهها قدردانی کرد.

دبیر کمیته خیرین وزارت علوم با تمجید از حمایتهای بی شائبه خیرین و واقفین از آموزش عالی کشور، حمایت و پشتیبانی آنها را پر خیر و برکت دانست و افزود: در شرایط فعلی پروژه های خیرساز با سرعت در حال تکمیل و انجام است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، خلوص و نیت الهی خیرین را در سرعت توسعه پروژه ها موثر و تعیین کننده و حضور آنها در آموزش عالی را از الطاف الهی دانست.

دکتر ساداتی نژاد با اشاره به برخی از خدمات خیرین به آموزش عالی کشور، این حمایتها را همه جانبه و دارای ابعاد مختلف معرفی کرد و افزود: پشتیبانی و حمایت خیرین صرفا در حوزه عمرانی نیست بلکه خیرین در ابعاد و فضاهای دیگر نیز وارد شده اند و دانشگاهها در حوزه های مختلف از جمله حمایت از پژوهشهای علمی، پژوهشگران و نخبگان ، حمایت از دانشجویان بی بضاعت و حمایت از ازدواج های دانشجویی نیز از حمایت خیّرین نیک اندیش برخوردار خواهند شد.

دبیر کمیته خیرین وزارت علوم با اشاره به راه اندازی نخستین بنیاد نخبگان دانشگاهی به دست خیرین در دانشگاه کاشان تاکید کرد: به منظور حمایت از پژوهشگران و پژوهشهای علمی، با اهتمام خیرین در دیگر دانشگاهها نیز بنیاد حمایت از نخبگان ایجاد می شود.