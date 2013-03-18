به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند ظهر دوشنبه در نشست با کارکنان و کارشناسان معاونت برنامه‌ریزی استانداری بوشهر خواستار تلاش این معاونت برای تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی ادارات به‌ویژه استانداری بوشهر شد و اظهار داشت: بسیاری از مشکلات امروز استان با تقویت بدنه کارشناسی برطرف می شود.

وی با انتقاد از سرعت اجرای برخی پروژه‌ها ادامه داد: همه مدیران باید برای بهره‌برداری هر چه سریع‌تر از پروژه‌های اجرای با تمام توان تلاش کنند و با ارتباط مستمر با مرکز برای جذب اعتبارات بیشتر تلاش کنند.

استاندار بوشهر در ادامه بیان داشت: استان بوشهر در سال جاری در جذب اعتبارات ملی جزو آخرین استان‌ها بوده و این موضوع بیانگیر این است که فعالیت مدیران در حوزه فعالیتشان مطلوب نبوده است.

وی بروز برخی مشکلات در دستگاه‌های اجرایی و استانداری بوشهر را نشان از ضعف امور مالی دانست و با تاکید بر تقویت امور مالی دستگاه‌های اجرایی و استانداری بوشهر، تصریح کرد: امپراطوری کاذب مالی باید در دستگاه‌های دولتی و استانداری شکسته شود.

حسنوند ساخت سالی حداقل 500 واحد مسکونی رایگان برای محرومین کاری بسیار آسان دانست و گفت: برای تحقق فرمان امام راحل برای خانه دار کردن محرومین می‌توان با اختصاص سالانه پنج میلیارد تومان از راه‌های مختلف به این مهم لبیک گفت.

استاندار بوشهر با بیان اینکه قیمت کالا به‌ویژه کالاهای خارجی باید در استان بندری بوشهر نسبت به دیگر نقاط ایران کاهش داشته باشد، گفت: با اعمال تعرفه‌های جدید، اقلام خوراکی باید در استان بدون تعرفه گمرکی وارد شود و امید می‌رود این استان در این بعد به جایگاه واقعی خود برسد.