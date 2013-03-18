15 کشتی گیرمازندرانی به تیم های ملی بزرگسالان و جوانان کشور دعوت شدند

غلام رضا نوری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 5 کشتی گیر در رشته آزاد، 6 کشتی گیر در رشته فرنگی بزرگسالان و چهارکشتی گیر هم در رده سنی جوانان، از سوی کادر فنی تیم های ملی دعوت شدند.

وی افزود: در اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان که 21کشتی گیر در هفت وزن دعوت شدند، کاظم شیرزاد در وزن 55کیلوگرم، محمد یوسفی در وزن 66کیلوگرم، محمدحسین محمدیان و حامد طالبی زرین کمر و سیاوش ذبیح پور در وزن 96کیلوگرم پنج کشتی گیر از مازندران هستند.

وی اضافه کرد: از سوی کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان سیدمصطفی میرعمادیان نیز دعوت شد.

اجرای 800 طرح عمرانی و تولیدی در مازندران

معاون امورعمرانی استاندارمازندران از اجرای 800 طرح عمرانی، تولیدی وخدماتی در بخش عمرانی امسال در این استان خبر داد.

سیدعیسی هاشمی حیدی در مراسم بهره برداری از سه طرح عمرانی و خدماتی شهرداری آمل گفت: برای اجرا وتکمیل این طرح ها در مجموع بیش از 450میلیارد تومان هزینه شده است.

وی افزود: هم اکنون بیش از هزار و400 طرح نیمه کاره عمرانی در مازندران وجود دارد که تعداد زیادی از این طرح ها به تناسب ظرفیت و ارزش برای تکمیل سریعتر اولویت بندی شده است.

آملی‌ها 21 میلیارد ریال به نیازمندان کمیته امداد کمک کردند

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) آمل گفت: آملی‌ها 21 میلیارد ریال تا پایان 11 ماهه امسال به نیازمندان کمیته امداد این شهرستان در قالب طرح‌های اکرام ایتام، جمع‌اوری صدقات، زکات مستحبه و سایر وجوهات خاص کمک کردند.

رمضان علی پور بیان داشت:: آملی‌ها تا پایان بهمن ماه امسال 21 میلیارد ریال به نیازمندان کمیته امداد این شهرستان کمک کردند.

وی افزود: این کمک در قالب طرح‌های اکرام ایتام، جمع‌اوری صدقات، زکات مستحبه و سایر وجوهات خاص برای حمایت از نیازمندان بوده است.

سه میلیون نفر ساعت گاهش زمان

محمد جواد عیسی نیا، رئیس نمایندگی وزارت امورخارجهدر ساری با توجه به مراجعه بیش از 450 نفر از شهروندان استانهای مازندران و گلستان به دفترنمایندگی وزارت امورخارجه طی ماه اسفند سالجاری بمنظور تایید، امضا و ممهور شدن مدارک تحصیلی، سجلی، گواهینامه، وکالتنامه های مختلف اعم از پزشکی، بازرگانی، خرید و فروش جهت ارائه به مبادی ذیربط خارج و داخل کشور واز طرفی عدم نیاز مراجعت به تهران، عملا رفت و آمد متقاضیان به پایتخت حذف شده است.

وی افزود: با احتساب حذف 500 کیلومتر مسیر رفت و برگشت و صرف حداقل هزینه ای بالغ بر 20 هزار تومان برای هریک از 450 متقاضی، عملا 225 هزارکیلومتر و 9 میلیون تومان صرفه جویی در زمان و هزینه این تعداد شده است.

عیسی نیا پیش بینی کرد: در صورت تداوم خدمات بخش کنسولی در سال 1392 صرفه جویی در هزینه بالغ بر یکصدمیلیون تومان و مسافت بالغ بر 3 میلیون کیلومتر برسد.