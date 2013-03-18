کشف 666 کیلوگرم مواد غذایی فاسد در کلاله

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فدایی بعد از ظهر دوشنبه در آخرین جلسه شورای اداری شهرستان گفت: طرح کشیک بهداشت محیط از اول اسفندماه شروع شد و تا 15 فروردین ماه ادامه دارد.

وی اظهار داشت: در راستای اجرای این طرح از هزار و 156 مرکز تهیه و توزیع بازدید شد که 16 مورد به مراجع قضالیی معرفی شد و 313 کارت سلامت صادر شد.

فدایی گفت: همچنین 16 نمونه برداری مواد غذایی، سه مورد بازدید از استخر شنا صورت گرفته و 16 دوره گرد نیز شناسایی و جمع آوری شدند.

وی بیان داشت: سه مرکز بهداشتی در روستاهای کلاله مجهز به پزشک، ماما و داروخانه کشیک نوروزی هستند.

سرهنگ بهروزی رئیس راهنمایی و رانندگی نیز گفت: وظیفه ذاتی پلیس، برقراری نظم و امنیت در جامعه است و در این راستا یک ایستگاه پلیس در خالد نبی بصورت ثابت از 29 اسفند تا 17 فرودرین گشت زنی می کند.

وی با اشاره به چهارشنبه آخر سال گفت: خوشبختانه با همکاری آموزش و پرروش در طول اسفندماه برنامه هایی را در مدارس اجرا کردیم و راهنمایی لازم ارائه شد.

سرهنگ بهروزی گفت: در روز طبیعت در مسیر آق سو محدودیت ترافیکی اعمال می شود و از تردد خودروهای سنگین مانند کامیون و تراکتور و موتور سیکلت جلوگیری می شود.