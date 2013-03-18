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۲۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۴۳

فدایی اعلام کرد:

کشف 666 کیلوگرم مواد غذایی فاسد در کلاله

کشف 666 کیلوگرم مواد غذایی فاسد در کلاله

کلاله - خبرگزاری مهر: رئیس شبکه بهداشت و درمان کلاله از کشف 666 کیلوگرم مواد غذایی فاسد و غیربهداشتی در طرح کشیک بهداشت محیط این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فدایی بعد از ظهر دوشنبه در آخرین جلسه شورای اداری شهرستان گفت: طرح کشیک بهداشت محیط از اول اسفندماه شروع شد و تا 15 فروردین ماه ادامه دارد.

وی اظهار داشت: در راستای اجرای این طرح از هزار و 156 مرکز تهیه و توزیع بازدید شد که 16 مورد به مراجع قضالیی معرفی شد و 313 کارت سلامت صادر  شد.
 
فدایی گفت: همچنین 16 نمونه برداری مواد غذایی، سه مورد بازدید از استخر شنا صورت گرفته و 16 دوره گرد نیز شناسایی و جمع آوری شدند.
 
وی بیان داشت: سه مرکز بهداشتی در روستاهای کلاله مجهز به پزشک، ماما و داروخانه کشیک نوروزی هستند.
 
سرهنگ بهروزی رئیس راهنمایی و رانندگی نیز گفت: وظیفه ذاتی پلیس، برقراری نظم و امنیت در جامعه است و در این راستا یک ایستگاه پلیس در خالد نبی بصورت ثابت از 29 اسفند تا 17 فرودرین گشت زنی می کند.
 
وی با اشاره به چهارشنبه آخر سال گفت: خوشبختانه با همکاری آموزش و پرروش در طول اسفندماه برنامه هایی را در مدارس اجرا کردیم و راهنمایی لازم ارائه شد.
 
سرهنگ بهروزی گفت: در روز طبیعت در مسیر آق سو محدودیت ترافیکی اعمال می شود و از تردد خودروهای سنگین مانند کامیون و تراکتور  و موتور سیکلت جلوگیری می شود.
کد مطلب 2020951

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