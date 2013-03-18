به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حسنلو با تبریک فرارسیدن سال نو و آرزوی سالی پرخیر و برکت برای مردم استان زنجان از همکاری مطلوب مردم در راستای مشارکت‌در طرح‌های اجرایی کمیته امداد تقدیر کرد.

وی با اشاره به اینکه مردم استان زنجان همواره یار و یاور امداد در اجرای طرح‌های این نهاد هستند، گفت: حوزه مشارکت کمیته امداد به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در ایام نوروز نیز برنامه‌های مختلفی را در نظر گرفته است که از جمله آن جمع‌آوری کمک‌های مردمی به ویژه میهمانان نوروزی است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان تصریح کرد: انجام هماهنگی‌های لازم با مراکز سیاحتی، زیارتی، و توریستی و جمعیت هلال‌احمر جهت استقرار صندوق‌های کمیته امداد، تعیین نیروهای کشیک در دفاتر کمیته امداد استان جهت جمع‌آوری کمک‌های مردمی از جمله اقداماتی است که توسط این نهاد انجام شده است.

حسنلو همچنین با اشاره به اختصاص شماره حساب 0108640426007 سیبای کمیته امداد نزد بانک ملی و شماره کارت مجازی 6037991199521141 جهت واریز وجوه نقدی مردم خیرین و نیکوکاران افزود: خیرین در صورت تمایل برای مشارکت در طرح‌های کمیته امداد به ویژه طرح اکرام و محسنین می‌توانند به سایت اینترنتی این نهاد مراجعه کنند.

حسنلو افزود: همچنین تعدادی از صنادیق صدقه استان نیز که با پوستر مخصوص مشخص شده‌اند، نیز جهت جمع‌آوری کمک‌های مردمی ویژه ایام نوروز اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: هدف از اجرای طرح‌های مختلف توسط کمیته امداد دستگیری از نیازمندان و محرومیت زدایی است.

آمادگی کمیته امداد شهرستان زنجان برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی در ایام نوروز

کمیته امداد شهرستان زنجان نیز طی اعلامیه‌ای آمادگی خود را مبنی بر جمع‌آوری کمک‌های مردمی اعلام کرد و خیرین استان و مسافرانی که به شهرستان زنجان سفر می‌کنند، می‌توانند جهت تحویل کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود به دفاتر امداد مراجعه و یا وجوه نقدی خود را به شماره حساب سیبای این نهاد واریز کنند.

اختصاص شش صندوق صدقه در شهرستان ابهر جهت جمع‌آوری کمک‌های مردمی با توجه به آغاز تعطیلات نوروزی کمیته امداد ابهر جهت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی شش صندوق صدقه که در معابر و میادین پرتردد و یا مبادی ورودی و خروجی قرار دارند، نیز به جمع‌آوری کمک‌های مردمی در این ایام اختصاص یافته است.