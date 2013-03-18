هشت دستاورد موسسه فنی و مهندسی کشاورزی کشور معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس روابط عمومی موسسه فنی مهندسی کشاورزی کشور با اعلام این خبر افزود: این دستاوردهای تحقیقاتی شامل ماندگاری مغز بادام با استفاده از پوششهای مناسب بسته بندی، طراحی و ساخت دستگاه اندازه ­بندی (سورتر) تسمه­ای فندق، دستگاه خاک ورز نواری، دانش فنی افزایش ماندگاری نان با استفاده از افزودنی های مناسب، دستگاه کنترل مرکزی گلخانه‌ دانش فنی تولید پودر خرما، سامانه پهنه بندی عملکرد زمین زراعی قابل نصب بر روی کمباین(حوزه کشاورزی دقیق)، تصفیه پساب­های شهری برای مصارف کشاورزی با استفاده از خاصیت فوتوکاتالیستی فیلم­های نانوساختار و کامپوزیت­های آن در مقیاس نیمه ­صنعتی است.



هومن شریف نسب افزود: موسسه تحقیقات فنی مهندسی در سه زمینه مهندسی آبیاری و زهکشی، ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون و صنایع غذایی و فرآوری های پس از برداشت فعالیت می کند.



وی گفت: سرعت بخشیدن بیشتر به فعالیت های تحقیقاتی و انتقال یافته های علمی از اولویت ها و برنامه های این موسسه اعلام شده است.



شریف نسب یادآور شد: مراکز تحقیقاتی این موسسه در 15 استان کشور فعال است و در چهار مرکز (هرمزگان، چهارمحال و بختیاری، ایرانشهر و اراک) نیز دارای نیروی محقق است.

کارگاه آموزشی و فنی آبیاری و انرژی در کرج برگزار شد



مسئول روابط عمومی موسسه فنی مهندسی کشاورزی کشور گفت: اولین کارگاه آموزشی و فنی آبیاری و انرژی در این موسسه برگزار شد.



هومن شریف نسب افزود: تبادل اطلاعات علمی و پژوهشی بین پژوهشگران، محققان و دانشجویان از اهداف مهم برگزاریاین کارگاه آموزشی بود.



وی مقایسه مقدار هزینه های انرژی در روش های مختلف آبیاری، بهینه سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی در شبکه های آبیاری و زهکشی، فناوری های جدید صرفه جویی انرژی در آبیاری و بهره وری انرژی در شبکه آبیاری و زهکشی را از جمله موضوع های مورد بررسی در این کارگاه آموزشی برشمرد.



شریف نسب افزود: استفاده از انرژی نو در آبیاری، مدیریت انرژی در ایستگاههای پمپاژ و سامانه های آبیاری تحت فشار و کاربرد انرژی در راهبری سامانه های انرژی را از دیگر محورهای مورد بررسی در این کارگاه آموزشی است.



وی گفت: این کارگاه آموزشی با همکاری دانشگاه تهران، دفتر توسعه سامانه های نوین آبیاری و شرکت مهندسی مشاور طوس آب برگزار شد.