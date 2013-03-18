اعلام حمایت شورای هم اندیشی فرهیختگان ایران اسلامی از ائتلاف سه گانه در انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر صادق سلیمی بنی عضو دائم انجمن سیاسی ایران و استاد دانشگاه عصر امروز دوشنبه با بیان این مطلب، گفت: رویکرد شورای مرکزی توجه به اصول و مبانی اسلام سیاسی تشیع، وفاداری به انقلاب و رهبر معظم انقلاب است.

وی با بیان اینکه این شورا تمامی اقدامات و فعالیت های خود را بر اساس تعهد و التزام به انقلاب و رهبر معظم انقلاب ساماندهی کرده است، تصریح کرد: شورای هم اندیشی فرهیختگان ایرانی اسلامی از هرگونه جهت گیری مادی و یا هرگونه جهت گیری که انقلاب اسلامی رادچار خدشه کند به دور است.

سلیمی بنی افزود: میزان نزدیکی و دوری نامزدها به شورا با توجه به آرمان ها، اصل ولایت فقیه، اسلام، جمهوری اسلامی، ارکان و قانون اساسی برآمده از آن، اندیشه های امام و آرمان های شهداست.

وی ادامه داد: طبیعی است هر نامزدی که به این اصول نزدیک تر باشد شانس انتخاب آنها از سوی این شورا بیشتر خواهد بود.

وی درباره اینکه آیا در میان افرادی که کاندیداتوری خود را برای ریاست جمهوری اعلام کرده اند با شخص خاصی دیدار کرده اند، گفت: نامزد مورد انتخاب ما با توجه به عملکرد به اصل جمهوری اسلامی انتخاب می شود و افرادی که در پرونده سیاسی شان ساختار شکنی و هنجار شکنی داشته باشند اساسا مورد توجه ما قرار نمی گیرد.

وی در توضیحات بیشتر گفت: شورا در نشست هایی که تا کنون داشته عملکرد ائتلاف سه گانه را اقدامی پسندیده به حساب آورده و چه بسا در میان نامزدهای مطرح شده در این گروه بیشترین عنایت را به فردی که در عرصه دفاع، امنیت و اجرایی داشته باشد مورد توجه قرار داده است.

عضو دائم انجمن سیاسی ایران با بیان اینکه البته تا کنون فرد مشخصی را در میان نامزدها به جمع بندی نهایی نرسیده ایم اظهار داشت: شیوه کار شورا ارتباط گیری با نامزدهایی است که تا کنون آمادگی خود را برای ریاست جمهوری اعلام کرده، نشست هایی با آنها داشته و صحبت هایشان را شنیده ایم و شروط خود را نیز با آنها در میان گذاشته ایم. تیم های تخصصی در حال بررسی سوابق افراد هستند.

به گفته سلیمی، امروز به برکت خون شهیدان و مدیریت منحصر به فرد و قابل تحسین رهبر معظم انقلاب و پیوند مردم با حاکمیت، در طی این 34 سال افتخار این را داریم که در حوزه مدیران از نیروی انسانی در سطح بالا برخوردار باشیم و آنچه که تا کنون به نتیجه رسیده ایم که اختلاف نامزدها با یکدیگر در حد صدم است.

این استاد دانشگاه، گفت: نمره نامزدهایی که تا کنون آمادگی خود را اعلام کرده اند از نگاه ما 17 تا 20 است اما ما می خواهیم بهترین و کاملترین را برای عبور از وضعیتی که کشور در آن قرار دارد انتخاب کنیم که در کنار تخصص نامزدها به تعهد افراد نیز توجه کرده ایم.

وی درباره فلسفه شکل گیری شورا، گفت: این شورا متشکل از اساتید برجسته دانشگاه که بیش از 100 نفر از اساتید، استادیار، دانشیار، در رشته های مختلفی همچون جامعه شناسی، علوم طبیعی، علوم سیاسی و ... است تشکیل شده است.

سلیمی ادامه داد: شیوه کار اعضای شورای مرکزی به این شکل است که از نامزدهای بالقوه که توانایی احراز جایگاه ریاست جمهوری را دارند شناسایی و از آنها دعوت به عمل می آورد که برنامه های خود را به شورا ارائه داده اعضا آن را بررسی می کنند پس از مقایسه و رویکرد تطبیقی شورا نامزد نهایی شناسایی شده را به مردم معرفی می کند.

وی گفت: در بعد گفتمانی و آسیب شناسی همچنین فعالیت های انتخاباتی نامزدهای مورد نظر با رعایت اخلاق و با شیوه اثباتی مورد حمایت قرار می گیرد و سپس به آحاد مردم معرفی می شود تا مردم وجه تمایز نامزد مورد نظر را با سایر نامزدها تشخیص دهند.

سلیمی توضیح داد: اعضای شورا در بررسی هایی که از نامزدهای انتخابات انجام می دهند قطعا یکی از اصلی ترین و اساسی ترین فعالیت هایشان تحقق نظر رهبر معظم انقلاب در حوزه مشارکت سیاسی و مشارکت حداکثری مردم در این دوره از انتخابات خواهد بود.

وی تصریح کرد: اعضای شورای 11 نفره شورای مرکزی با توجه به اوضاع و احوال سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، در عرصه داخل و خارج کشور، شرایط خاورمیانه و روابط بین الملل ایران و همچنین نیازمندی های اساسی امروز انقلاب قطعا فردی را انتخاب خواهند کرد که متعهد و وفادار به آموزه های دینی و انقلاب و ملتزم به ولایت فقیه و رهنمودهای ایشان خواهد بود.