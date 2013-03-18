نخستین سفر های نوروزی در محور های سیستان و بلوچستان با کاهش تصادفات همراه بود

عبدالرضا صالحی در گفتگو با مهر گفت: از آغاز نخستین سفر های نوروزی از تاریخ 25 اسفندماه سال جاری تاکنون تعداد تصادفات 9 درصد در مقایسه با آمار مشابه در سال گذشته کاهش داشته است.

وی افزود: تصادفات جرحی نیز در طی این مدت با 38 درصد و تعداد مجروحان ناشی از این تصادفات نسبت به روز های آغازین سال گذشته با 58 درصد کاهش روبرو بوده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه در طی سه روز گذشته تعداد 3 نفر از هموطنان ما جان خود را در اثر تصادف در محور های استان از دست داده اند افزود:با این وجود آمار فوت شد گان در مقایسه با سال گذشته در همین مدت حاکی از کاهش 70 درصدی است.

وی با اشاره به اینکه محور های نهبندان –زاهدان و همچنین زاهدان-خاش از ترافیک سنگینی برخور دار است از مسافران نوروزی خواست تا به نکات ایمنی درحین رانندگی توجه بیشتری داشته باشند.

وی افزود: سال گذشته حجم ترافیک در سفر های نوروزی در محور های استان 13 و نیم درصد رشد داشت که پیش بینی می شود این آمار در طرح نوروزی امسال با افزایش بیشتری همراه باشد.