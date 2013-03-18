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۲۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۳۹

عملیات احداث سایت بازیافت پسماند و صنایع تبدیلی در قشم آغاز شد

عملیات احداث سایت بازیافت پسماند و صنایع تبدیلی در قشم آغاز شد

قشم - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت خصوصی سرمایه گذار گفت: نخستین سایت بازیافت پسماند و ایجاد صنایع تبدیلی قشم، با مشارکت سازمان منطقه آزاد قشم و بخش خصوصی در شهرک صنعتی تولای این جزیره ساخته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی شفیعی، عصر دوشنبه در مراسم کلنگ زنی این مجموعه گفت: تمام فرایند بازیافت و تبدیل زباله به طور اتوماتیک خواهد بود و آسیبی به محیط زیست نخواهد رسید. همچنین در این روش که به عنوان تکنولوژی برتر اروپا در سال 2013 شناخته شده است، هیچ گاز مضری تولید نمی شود و شیرابه زباله ها به آب کشاورزی تبدیل می شود.

وی در ادامه افزود: مواد غیرقابل بازیافت نیز زیر ساختمان ها استفاده و در درازمدت به سنگواره تبدیل می شوند.

به گفته شفیعی، این مجموعه که در زمینی به مساحت 5 هکتار ساخته می شود، از قابلیت غنی سازی 30 تن کمپوست در روز و تبدیل آن به کود آلی برخوردار است. در کنار این، 70 تن از یکصد تن زباله ی دریافتی این سایت به کارتن، کاغذ، و پلاستیک تبدیل می شود. علاوه بر این دو فاز، در آینده از لاستیک های  مستعمل نیز برای تولید گازوییل استفاده خواهد شد.

وی عنوان کرد: سایت پسماند زباله و صنایع تبدیلی با صرف 200 میلیارد ریال احداث می شود که از این میزان، پرداخت 20 درصد را سازمان منطقه آزاد قشم، و 80 درصد را بخش خصوصی عهده دار شده است و ساخت آن شش ماه به طول خواهد انجامید.

 

 

کد مطلب 2020967

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