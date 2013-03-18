لزوم برخورد بدون اغماض با متخلفین از موازین بهداشتی

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مرشدی ظهر دوشنبه در نشست بررسی و همفکری با محوریت استراتژیها و برنامه های نوروزی درشهرستانهای گناوه و دیلم اظهار داشت: هدف از برگزاری این نشست مرور برنامه‌های و فعالیت‌های اجرایی در ایام نوروز و پیگیری و رفع مشکلات سال‌های گذشته و ارائه بهتر خدمات به مردم و حفظ سلامتی مردم در این ایام است.

وی افزود: با توجه به برخورداری از نعمت پربرکت ساحل در شهرستان‌های دیلم و گناوه و حجم زیاد مسافرین می‌طلبد که مسائل بهداشتی را ریزبینانه‌تر و دقیق‌تر بررسی و پیگیری کنیم تا مردم مسافرتی ایمن و سالم داشته باشند.

مسئول دبیرخانه بهداشت و درمان در سوانح و حوادث غیر مترقبه استان بوشهر بیان داشت: تعامل بین مسئولان شهرستان دیلم بسیار خوب و نزدیک است و این امر موجب رفع مشکلات بهداشتی مردم می‌شود.

مرشدی ورود حجم زیاد مسافرین نوروزی به شهرستان‌های دیلم و گناوه را یک بحران برای این شهرستان‌ها دانست و تصریح کرد: در هنگام بازدیدها از اماکن عرضه و فروش موادغذایی این موضوع بسیار مهم است که بدانیم مواد غذایی کجا، توسط چه کسی، چگونه و در چه شرایطی تهیه می شود.

کارشناس مسئول دبیرخانه سوانح و حوادث استان اضافه کرد: احداث یک سرویس بهداشتی، حمام عمومی و یا آبخوری خوب است، اما مهم رعایت نکات ایمنی و بهداشتی و استفاده صحیح از آن در یک شرایط بهداشتی است.

وی از اعضای تیم بهداشت و درمان در سوانح و حوادث شبکه بهداشت ودرمان دیلم و گناوه خواست تا دراین ایام دقت نظر بیشتری بر مسایل بهداشتی و ایمنی داشته باشند و با متخلفین موازین بهداشتی طبق قانون و بدون هیچ گونه اغماض برخورد کنند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان دیلم نیز در این نشست با تبریک ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار و تبریک سال نو گفت: در زمینه تسهیلات سفرهای نوروزی در شهرستان دیلم اقدامات خوبی انجام شده است که امیدواریم بتوانیم پذیرایی خوب و ایمنی از مسافرین عزیز در ایام نوروز داشته باشیم.

عبدالحسین ناصری افزود: برگزاری جلسات برون بخشی و درون بخشی با ادارات و واحدهای ذیربط، ماندگاری نیروهای متخصص در بیمارستان، تکمیل تجهیزات مورد نیاز بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی و استقرار دندانپزشک در شهر دیلم و امام حسن در ایام نوروز بخشی از اقدامات انجام شده است.

وی تامین تجهیزات و داروهای مورد نیاز مراکز و اورژانس های شهری،جاده ای و کمپ ساحلی، نظارت بازرسین بهدشات محیط در شیفت های صبح و عصر، نصب بنرهای آموزشی و اطلاع رسانی، نظارت و پایش مراکز توسط امورعمومی و حراست شبکه از نیمه اسفند تا پایان تعطیلات از دیگر اقداماتی است که در بحث تسهیلات سفر انجام شده است.

در ادامه واحدهای مسئولان واحدهای بهداشت محیط و حرفه ای، پیشگیری، گسترش شبکه، امور دارویی و اورژانس 115 شبکه بهداشت ودرمان دیلم و گناوه اهم اقدامات انجام شده در برنامه تسهیلات سفر را بیان کردند.