لاریجانی فرارسیدن عید نوروز را به رؤسای مجالس ۱۱ کشور تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به این شرح است:



بسم‌الله الرحمن الرحیم



السلام علیکم و رحمته الله و برکاته



خرسندم در آغاز سالی دگر از تقویم خورشیدی، فرا رسیدن عید باستانی نوروز را به جنابعالی و همه نمایندگان ملت کشور دوست و برادر در پارلمان صیمانه تبریک گویم.



نوروز به عنوان جلوه‌ای مهم از هویت ملی ملت‌هایی که ریشه در یک فرهنگ غنی و کهن دارد، همواره در طول تاریخ نماد صلح، دوستی و برادری تاریخی مردمان دلبسته به این آئین و فرهنگ تاریخی بوده و در آمیختن با دین مبین اسلام آن چنان بر استحکام بالندگی و پویایی‌اش افزود که تحول عظیمی در پهنه وسیعی از جغرافیای فرهنگی و اجتماعی گیتی ایجاد کرده است. امروزه نیز چون رشته‌ای ناگسستنی ما را به غنا و عظمت سرزمین کهن خود پیوند می‌دهد.



عالیجناب؛



اینک در حالی به استقبال نوروز می‌رویم که شرایط جاری بین‌المللی چالش‌های بزرگی را فراروی ملت‌های ما قرار داده است که به اعتقاد اینجانب تنها در پرتو همکاری و تعامل پایدار می‌توان بر دغدغه‌های مشترک فائق آمد و اجازه نداد حوادث ناشی از فراز و فرودهای زمانه در روند توسعه و پیشرفت، تقویت همکاری و همگرایی میان ملت‌هایمان خلل ایجاد کند.



امیدوارم با بهره‌گیری از ارزش‌ها و انباشته‌های مشترک فرهنگی‌مان بسترهای لازم جهت تقویت و تحکیم همکاری‌های فیمابین و تحقق آرمان‌های مشترک که همانا امنیت، پیشرفت و استقرار عدالت می‌باشد، فراهم آید.



از خداوند منان سالی توام با شادکامی، سربلندی و موفقیت روز افزون برای جنابعالی و مردم کشورتان خواستارم.



علی لاریجانی



رئیس مجلس شورای اسلامی