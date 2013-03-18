فرصت مشروط به مجری احداث چاپخانه مطبوعات هرمزگان داده شد

به گزارش خبرنگار مهر، شيرزاد عزتي بعد از ظهر دوشنبه در حاشيه نشست كميته مشترك تعيين تكليف وضعيت احداث چاپخانه مطبوعات هرمزگان از فرصت مجدد به مجري احداث چاپخانه در بندرعباس مشروط به ارائه مستندات خريد تجهيزات خبر داد و افزود: طي جلسه مشترك كه با حضور مديركل ارشاد، نماينده استانداري، رئيس اتحاديه چاپخانه داران و خانه مطبوعات برگزار شد مجري چاپخانه با وجود تاكيدات در اين نشست حاضر نشد و اعضا كميته با خلع ید مجري توافق كردند.

وي ادامه داد: در دقايق پاياني جلسه، مجري چاپخانه با حضور در اين جلسه مدعي شد كه دستگاه ها و تجهيزات راه اندازي چاپخانه را با سرمايه شخصي خريداري کرده و تا 20 فروردين به محل چاپخانه منتقل و نسبت به راه اندازي آن اقدام خواهد كرد.

رئيس خانه مطبوعات هرمزگان تصريح كرد: اعضای كميته پس از طرح ادعاهاي مجري چاپخانه درخواست ارائه مستندات کردند كه متاسفانه وي به ارائه ته چك پيش پرداخت خريد دستگاه بسنده كرد، ولي اعضا قانع نشدند.

عزتی اضافه كرد: در نهايت اعضاي كميته مصوب كردند چنانچه مستندات خريد دستگاه توسط مجري چاپخانه به نماينده استانداري ارائه شود فرصت 20روزه تاييد و در غير اين صورت مصوبه خلع ید وي به سازمان هاي ذير ربط صادر و به وي نيز ابلاغ مي شود.

به گزارش مهر، پيگيري و تعيين تكليف چاپخانه يكي از مصوبات خانه مطبوعات در ديدار با استاندار بوده و به وي فرصت سه ماه داده شده بود. همچنين در ديدار اخير اهالي فرهنگ و هنر با استاندار نيز رئيس خانه مطبوعات هرمزگان بر تعيين تكليف چاپخانه تاكيد و دستور پيگيري توسط استاندار با تشكيل كميته اي چند جانبه داده شد.