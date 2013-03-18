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۲۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۲۳

جشنواره نوروزی عشایرکشور در شیراز آغاز شد

جشنواره نوروزی عشایرکشور در شیراز آغاز شد

شیراز – خبرگزاری مهر: جشنواره نوروزی عشایر کشور در شیراز آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار فارس عصر سه شنبه در مراسم افتتاح جشنواره نوروزی عشایر کشور با اشاره  به جایگاه عشایر در جمهوری اسلامی ایران، گفت: هدف از برگزاری این جشنواره آشنایی مردم با زندگی و سنت عشایر است.

حسین صادق عابدین تصریح کرد: عشایر جمعیتی بزرگ، پر زحمت و کم انتظار از دولت هستند.

وی ادامه داد: عشایر زحمت های زیادی را طی سال های گذشته تاکنون متحمل شده و نخبگان بزرگی را تقدیم به کشور کرده اند.

استاندار فارس افزود: در این جشنواره مردم با زندگی عشایر، کوچ، نحوه معیشت، نخبگان، شهدا و بزرگان آنها آشنا می شوند.

صادق عابدین یادآور شد: فارس 27 هزار خانواده عشایر در خود جای داده است.

وی همچنین این جشنواره را افتتاحی خوب برای اولین پیاده راه در شیراز دانست و گفت: امیدوارم با این آغاز خوب شاهد گسترش اقدامات فرهنگی و تاثیر گذار در فارس و شیراز باشیم.

در ادامه این مراسم مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس، گفت: جشنواره فرهنگ عشایر با حضور استانهای فارس، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، گلستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، خورستان و کهگیلویه و بویراحمد در شیراز آغاز شده است.

فریدن فعالی افزود: در این جشنواره فرهنگ و آئین های عشایر ایران به نمایش گذاشته می شود.

وی با بیان اینکه جشنواره عشایر تا چهارم فروردین ماه ادامه خواهد داشت یادآور شد: با شروع ایام فاطمیه غالب برنامه ها شکل و محتوای دیگری متناسب با آن ایام خواهد گرفت.

کد مطلب 2020991

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