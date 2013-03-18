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۲۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۳۰

بخش ICU بیمارستان علی آبادکتول راه اندازی شد

بخش ICU بیمارستان علی آبادکتول راه اندازی شد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: بخش ICU  بیمارستان بقیه الله علی آبادکتول با حضور مسئولان استانی و شهرستانی راه اند ازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان عصر دوشنبه در مراسم راه اندازی این طرح گفت: این بخش در حال حاضر با چهار تخت افتتاح شد و آماده خدمت رسانی به بیماران است.

علی آقاپور افزود: بر اساس مقررات مصوب، همه بیمارستانهای استان باید بخش آی سی یو داشته باشند که انجام آن در دستور کار است.
 
وی عنوان کرد: تجهیزات تست ورزش و اکو نیز در بیمارستان علی آبادکتول مستقر شده است و به زودی خدمات رسانی می کنند.
 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: اعتبار تامین این بخشها از محل اعتبارات درمان دانشگاه و کمک های خیران بوده است.
 
آقاپور گفت: دستگاه سی تی اسکن هم که تقاضای خرید آن داده شده است و بزودی در بیمارستان بقیه الله افتتاح می شود.
کد مطلب 2020996

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