950 امدادگر هلال احمر گیلان در حالت آماده باش به سر می برند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن یزدان پناهی عصر امروز در جمع امدادگران گفت: همچنین طرح مروجان سلامت از سوی داوطلبان هلال احمر استان به مرحله اجرا در خواهد آمد.

وی افزود: با اجرای این طرح 20 دستگاه چادر به همراه یک صد داوطلب در نقاط خطر آفرین شهر آماده توزیع بروشور برای اطلاع رسانی صحیح و توجیه و ارائه مشورت در خصوص عواقب نا خوشایند عدم رعایت نکات ایمنی جهت پیشگیری از بروز حوادث خطر آفرین در سطح شهر رشت روز سه شنبه هستند.

وی از هموطنان خواست با توجه به اثرات منفی مواد آتش زا، محترقه و احتمال بروز حوادث خطرناک و جبران ناپذیر از استفاده آن به شدت پرهیز کنند.

سرپرست هلال احمر گیلان گفت: همشهریان در صورت بروز حادثه و نیاز به ارائه خدمات امدادی می توانند با تلفن 147 ندای امداد تماس حاصل کنند.

وی در ادامه به آغاز طرح راهنمای مسافران نوروزی از سوی جوانان جمعیت هلال احمر استان اشاره کرد و اظهارداشت: در این طرح بیش از یک هزار جوان در 78 طرح ( راهنمای مسافران، خیمه نماز و دوستدار کودک ) توسط جوانان آماده ارائه خدمات به مسافران هستند.

یزدان پناهی یادآورشد: توزیع بروشورهای فرهنگی و آموزشی، کتاب، کیف کمک های اولیه کمری و کتابچه های با موضوع جاذبه های گردشگری و نقشه شهر از دیگر خدمات توسط جوانان است.