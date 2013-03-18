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۲۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۴۲

شهرکی خبر داد:

استقرار گشت كنترل و بازرسي ايمني ناوگان حمل ونقل مسافربري مشهد و حومه

استقرار گشت كنترل و بازرسي ايمني ناوگان حمل ونقل مسافربري مشهد و حومه

مشهد - خبرگزاري مهر: مدير كل حمل ونقل و پايانه هاي خراسان رضوي و معاونت حمل ونقل و امور پايانه هاي ستاد تسهيلات زائرين استاني خراسان رضوي از استقرار گشت كنترل و بازرسي ايمني ناوگان حمل ونقل جاده اي مسافري خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر، شهركي ثانوي با اشاره به این که این طرح از امروز تا 15 فروردین ماه 92 انجام می شود، اظهارداشت : ارتقاءايمني حمل ونقل مسافرتوسط ناوگان عمومي جاده اي  در طول اجراي طرح نوروزي سال 1392 مورد توجه جدي معاون حمل و نقل و امور پايانه هاي ستاد تسهيلات زائران استان است.

وی از استقرار مسئولان فني شركتهاي مسافربري پايانه امام رضا (ع) در جايگاه اختصاصي  5از ساعت 5تا 23 درشرايط بحراني تا پايان سرويس دهي خبر داد و اعلام کرد: علاوه بر بازديد هاي محسوس و برنامه اي ، بازديد نامحسوس و ناگهاني از ناوگان حمل ونقل مسافر در داخل پايانه و در محلهاي مجاز و سطح شهر و حومه  توسط تيم تحت نظارت مستقيم كارشناس بازنشسته پليس راه و پيمانكار مدير فني صورت مي گيرد.

شهرکی افزود: در بازديد هاي نامحسوس چنانچه اتوبوس فاقد شرايط فني تشخيص داد شود بلافاصله از سرويس دهي آن جلوگيري مي شود و سرويس ديگري جهت ادامه مسافرت مسافران جايگزين می شود.

کد مطلب 2021000

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