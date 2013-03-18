نماينده تام الاختيار استاندار در شهر جديد گلبهار معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حكم محمد حسين فروزان مهر، آمده است:

جناب آقای محسن کوهی

با عنايت به اهميت مسكن مهر و تاكيدات دولت خدمتگزار، مبني بر حل مشكل مسكن به ويژه اقشار كم درآمد جامعه و از آنجايي كه درصد قابل ملاحظه اي از مسكن مهر در شهر جديد گلبهار، در حال اجرا است و با توجه به عدم اقدام موثر، بعضي از دستگاه هاي متولي در رفع مشكلات مسكن مهر، جنابعالي با حفظ سمت به عنوان نماينده تام الاختيار اينجانب مسوول پيگيري و ارزيابي عملكرد كليه مديران دستگاه هاي اجرايي و شركت هاي خدماتي در شهر جديد گلبهار، منصوب مي گرديد.

بديهي است با عنايت به اهميت موضوع ضرورت دارد با استفاده از ظرفيت هاي موجود و حضور ميداني جنابعالي، همه مديران مربوط در اجراي مصوبات مسكن مهر استان، اهتمام جدي داشته و نتيجه بررسي و ارزيابي ضمن هماهنگي با معاون هماهنگي امور عمراني به صورت گزارش منظم و هفتگي را به اينجانب ارائه نمائيد و به گونه اي برنامه ريزي گردد كه تعهدات مسكن شهر جديد گلبهار، طبق برنامه زمان بندي مصوب به مرور افتتاح شود، به طوري كه تا پايان شهريور ماه 92 به پايان رسد.

اميدواريم در ظل توجهات حضرت ولي عصر(عج) و امام رضا(ع)، در پيشبرد در امور موفق و مويد باشيد.