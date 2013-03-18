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۲۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۵۰

حجت الاسلام سید نژاد:

ساختمان اوقاف گرگان تکمیل شد

ساختمان اوقاف گرگان تکمیل شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان گفت: ساختمان نیمه کاره اداره اوقاف شهرستان گرگان با هزینه ای بالغ بر 2.5 میلیارد ریال در فروردین ماه 92 افتتاح می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد رئوف سید نژاد عصر دوشنبه در بازدید از این طرح افزود: با افتتاح این ساختمان مشکل کمبود فضا بویژه برای کارهای فرهنگی کمتر می شود و امید است کارمندان اوقاف گرگان با توکل برخداوند متعال و در سایه توجهات حضرت ولی عصر و در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی  و همچنین حفظ و احیاء موقوفات تمام توان و تلاش خود را بکار گیرند و توجه ویژه ای به طرح تکریم ارباب رجوع داشته باشند . 

تدوین برنامه 5 ساله کانون پرورش فکری استان گلستان
 
نخستین برنامه پنجساله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گلستان تدوین شد، این برنامه برای هماهنگی با برنامه پنجم 5 ساله کشور، برای سال های 1392 لغایت 1394 ( 3 سال ) تنظیم شده است.
 
برنامه 5 ساله کانون پرورش فکری گلستان شامل اهداف، سیاست ها، مأموریت ها و برنامه های اجرایی سال های 92 تا 94  برای نیل به اهداف تعیین شده است.
 
در مقدمه این برنامه آمده است: "فرهنگ اساس و شالوده تمدن های انسانی محسوب می شود و مظاهر واقعی تمدن ها، نه ابنیه و آثار دست ساخته انسان ها، بلکه بینش، منش و کنش اجتماعی افراد جامعه است.
 
ادارات گرگان آماده خدمات دهی به مسافران نوروزی هستند
 
فرماندار گرگان گفت: تمام دستگاههاي اجرايي و خدماتي شهرستان بسيج شده اند تا در تعطيلات و در ايام نوروز آرامش مردم و مسافران تأمين گردد.
 
حیدرعلی احمدی افزود:با مستقرشدن ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي شهرستان گرگان در محل فرمانداري و همچنين کشيک ادارات ،واحدهاي اقامتي، پذيرايي، خدماتي، خبازي ها، بيمارستانها، راهور و تفرجگاهها براي پذيرايي مسافران نوروزي آماده اند.
 
احمدي خاطر نشان کرد: نيروي انتظامي شهرستان برنامه هاي وسيعي را تدارک ديده است تا از هرگونه مشکلي پيشگيري  و همچنين مراقبت کامل از اماکن ،معابر ،منازل و ... را در برنامه نوروزي خود گنجانده است.
 
فرماندار بيان داشت: در ورودي و خروجي شهرهاي گرگان ، جلين  و سرخنکلاته چادرهاي امدادي و گردشگري براي راهنمايي مسافران آماده اند. 
کد مطلب 2021003

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