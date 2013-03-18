ساختمان اوقاف گرگان تکمیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد رئوف سید نژاد عصر دوشنبه در بازدید از این طرح افزود: با افتتاح این ساختمان مشکل کمبود فضا بویژه برای کارهای فرهنگی کمتر می شود و امید است کارمندان اوقاف گرگان با توکل برخداوند متعال و در سایه توجهات حضرت ولی عصر و در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی و همچنین حفظ و احیاء موقوفات تمام توان و تلاش خود را بکار گیرند و توجه ویژه ای به طرح تکریم ارباب رجوع داشته باشند .

تدوین برنامه 5 ساله کانون پرورش فکری استان گلستان

نخستین برنامه پنجساله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گلستان تدوین شد، این برنامه برای هماهنگی با برنامه پنجم 5 ساله کشور، برای سال های 1392 لغایت 1394 ( 3 سال ) تنظیم شده است.

برنامه 5 ساله کانون پرورش فکری گلستان شامل اهداف، سیاست ها، مأموریت ها و برنامه های اجرایی سال های 92 تا 94 برای نیل به اهداف تعیین شده است.

در مقدمه این برنامه آمده است: "فرهنگ اساس و شالوده تمدن های انسانی محسوب می شود و مظاهر واقعی تمدن ها، نه ابنیه و آثار دست ساخته انسان ها، بلکه بینش، منش و کنش اجتماعی افراد جامعه است.

ادارات گرگان آماده خدمات دهی به مسافران نوروزی هستند

فرماندار گرگان گفت: تمام دستگاههاي اجرايي و خدماتي شهرستان بسيج شده اند تا در تعطيلات و در ايام نوروز آرامش مردم و مسافران تأمين گردد.

حیدرعلی احمدی افزود:با مستقرشدن ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي شهرستان گرگان در محل فرمانداري و همچنين کشيک ادارات ،واحدهاي اقامتي، پذيرايي، خدماتي، خبازي ها، بيمارستانها، راهور و تفرجگاهها براي پذيرايي مسافران نوروزي آماده اند.

احمدي خاطر نشان کرد: نيروي انتظامي شهرستان برنامه هاي وسيعي را تدارک ديده است تا از هرگونه مشکلي پيشگيري و همچنين مراقبت کامل از اماکن ،معابر ،منازل و ... را در برنامه نوروزي خود گنجانده است.

فرماندار بيان داشت: در ورودي و خروجي شهرهاي گرگان ، جلين و سرخنکلاته چادرهاي امدادي و گردشگري براي راهنمايي مسافران آماده اند.