توسعه صنعت گردشگری باعث تثبیت هویت فرهنگی استان می شود

احمد ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توسعه صنعت گردشگری علاوه بر درآمدزایی برای استان، هویت فرهنگی استان را هم تثبیت می کند بنابراین باید نسبت به آن توجه بیشتری کرد.

وی افزود: با توجه به این که استان البرز مسیر تردد و عبور مسافران زیادی به شهرهای مختلف است و مسافران زیادی را در ایام نوروز میزبانی می کند نظارت بر اماکن اقامتی آن ضروری به نظر می رسد .

وی گفت: با تشکیل کمیته نظارتی، نظارت بر کمیت و کیفیت فعالیت ها و خدمات مراکز اقامتی استان در دستور کار قرار گرفته است .

ترکاشوند تاکید کرد: بازرسان این کمیته با بازدید سرزده بر این مراکز فعالیت آنها را رصد می کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف ،متخلف را به مراجع قانونی ارجاع می دهند.

وی افزود: این کمیته علاوه بر نظارت بر اماکن اقامتی بر رستوران ها، باغ های خانوادگی و مراکزی که مسافران غذای خود را تهیه می کنند نیز نظارت دارند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی تصریح کرد: در ایام نوروزعلاوه بر بحث نظارت، کمیته هایی نیز جهت انجام فعالیت های تبلیغاتی و هماهنگی با دستگاههای دولتی نیز فعال شده است.

وی تصریح کرد: نوروز امسال در مجموع 17 معاونت از دستگاه های مختلف استان وظیفه خدمات رسانی به مسافران نوروزی را به عهده دارند.

ترکاشوند گفت: امید است با همکاری مناسب بین دستگاهی جاذبه ها و پتانسیل های گردشگری استان به خوبی به مردم شناسانده شود.



وی تصریح کرد: اداره کل میراث فرهنگی به عنوان متولی بخش گردشگری برنامه های متنوعی را برای بهره مندی کامل مسافران و شهروندان البرزی در نوروز 92 ترتیب داده است که بدون شک برگزاری آنها تاثیر به سزایی در توسعه فرهنگ گردشگری استان خواهد داشت.