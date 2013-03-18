برنامه درسی ملی به امضای رئیس جمهور رسید

مهدی نوید ادهم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برنامه درسی ملی پس از بررسی کارشناسان به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسید و سپس برای امضای نهایی به دفتر ریاست جمهوری ارسال شد تا پس از امضای رئیس جمهور، این برنامه به وزیر آموزش و پرورش ابلاغ شود.



وی افزود: تلاش های بسیاری شد که این برنامه تا قبل از اتمام سال 1391 به امضای رئیس جمهور برسد و امشب 28 اسفند ماه خوشبختانه این سند به امضای آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور رسید.



به گفته نوید ادهم رئیس‌جمهور مصوبه برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران را برای اجرا به وزیر آموزش و پرورش ابلاغ کرد تا از این به بعد تمام تغییر و تحول کتاب های درسی و همچنین تولید محتوای کتاب ها نیز براساس برنامه درسی ملی باشد.



به گزارش مهر، در نامه محمود احمدی نژاد رئیس‌جمهور خطاب به حمیدرضا حاجی‌بابایی وزیر آموزش و پرورش آمده است: مصوبه «برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران» مصوب جلسات 857 تا 872 شورای عالی آموزش و پرورش برای اجرا ابلاغ می‌شود.



«برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران» بُن مایه و فونداسیون همه دروس بوده و به عنوان نقشه راه تمام کتاب‌های درسی است که نحوه اداره کلاس، ساماندهی زمان تدریس، شیوه‌ها و فنون تدریس، هم‌نوایی و توالی بین دروس بر مبنای آن تعیین می‌شود.



«برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران» تعیین کننده محتوای همه کتب درسی و فعالیت‌های برنامه و فوق برنامه درون و برون مدرسه‌ای است که برای طی مراحل قانونی و تصویب نهایی آن در شورای عالی آموزش و پرورش و توشیح آن توسط رئیس‌جمهور و وزیر آموزش و پرورش بیش از سه سال کار کارشناسی و محتوایی وسیع و متراکم صورت گرفته و برای اولین بار در تاریخ آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، «برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران» تدوین شده است تا خلأ فقدان سندی معتبر و مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و انقلابی را جبران کند.



«برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران» به عنوان یکی از مهم‌ترین زیر نظام‌های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است و مبنای تمام فعالیت‌های نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور قرار خواهد گرفت.



همچنین حاجی‌بابایی وزیر آموزش و پرورش روز دوشنبه 28 اسفند ماه جاری در نامه‌ای خطاب به محمدیان معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، مصوبه «برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران» مصوب جلسات 857 تا 872 شورای عالی آموزش و پرورش را برای اجرا ابلاغ کرد.