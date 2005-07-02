افزايش توليد نفت امنيت ملي را تضمين مي كند

به گزارش خبرنگار مهر در خوزستان، بيژن نامدارزنگنه درحاشيه بهره برداري از شش پروژه بزرگ نفت و گازدر مناطق نفت خيز جنوب گفت: افزايش ظرفيت توليد براي ايران تنها يك مقوله اقتصادي صرف نيست و اثر آن نه تنها در حوزه اقتصاد و نفت بلكه در حوزه امنيت كشور نيز ديده مي شود.

وي با اشاره به توليد ثروت براي كشوربا افزايش ظرفيت توليد نفت افزود: در سالهاي گذشته با سرمايه گذاري صورت گرفته در بخش نفت و گازكشور نه تنها توليد افزايش يافته بلكه بخش هاي ديگري از جمله بخش هاي مهندسي و پيمانكاري را نيز فعال كرده ايم.

وزير نفت خاطر نشان كرد: امسال فاز نخست ميدان هاي نفتي دارخوين، سروش و نوروزبه بهره برداري خواهد رسيد وهمچنين طرح هاي پتروشيمي مارون، برداشت اتان اهواز، پتروشيمي پارس و متانول عسلويه و آماك در خوزستان بيش از 90 درصد پيشرفت فيزيكي داشته اند.

به گفته وي، اين طرح ها در دولت آينده به بهره برداري خواهد رسيد.