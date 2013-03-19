هشدارهای جدی سازمان آتش نشانی در شب چهارشنبه سوری / انفجار 250 گرم مواد ساخت ترقه، یك آپارتمان را تخریب می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه سازمان آتش نشانی آمده است:

1.از آتش بازی كودكان جلوگیری کنید.

2.از آتش زدن بوته و هیزم درکنارخودروها و مواد قابل اشتعال خودداری کنید.

3.از پارك خودرو درگذرگاها و كوچه های کم عرض بپرهیزید.

4.مایعات و مواد آتش زا از جمله نفت، بنزین و كبریت را در اختیار و یا در دسترس كودكان قرار ندهید.

5.انباری و زیر زمین و هر نقطه ای از منزل را كه احتمال می دهید فرزندانتان از آن به عنوان محل اختفا و نگهداری مواد محترقه استفاده كنند مورد بازرسی مكرر قرار داده و حتی المقدور از رفت آمد كودكان و نوجوانان به این محل ها جلوگیری کنید.

6.هیچ گاه برای سرگرمی آتش روشن نكنید.

7.هنگام آتش زدن بوته و هیزم باید توجه داشت زمین محل مسطح و هموار باشد و بهتر است روی زمبن خاكی یا سطح بتونی باشد.

8.در صورتی که لباس گشاد بر تن دارید از نزدیك شدن به آتش یا پریدن از روی آن جدا خودداری کنید.

9.از بازی با وسایل و مواد محترقه خودداری كنید.

10.خوب است بدانیم انفجار فقط 250 گرم مواد ساخت ترقه می تواند یك آپارتمان را به شدت تخریب کند ضمن اینكه شیشه های ساختمانهای مجاور نیز در اثر این انفجار شكسته خواهد شد.

11.نگهداری مواد محترقه نیاز به مراقبت و شرایط خاصی دارد و قرارگرفتن آنها درکنار حرارت و یا در هوای گرم و در جیب یا دست افراد ایجاد انفجار و اشتعال می کند.

12.برای پیشگیری از پرتاب موشك، فشفشه و سایر مواد آتش زا به داخل منازل از باز گذاشتن پنجره ها درچهارشنبه سوری خودداری كنید.

13.از خرید، نگهداری و استفاده مواد محترقه توسط فرزندان خود ممانعت کنید.

14.درچهارشنبه سوری از قراردادن كالا و لوازم قابل اشتعال در فضای باز (بالكن و پشت بام ) خودداری كنید زیرا سقوط مواد آتش زای پرتاب شده مثل فشفشه، بالن، دارت و.... بر روی آنها موجب آتش سوزی خواهد شد.

15.در این ایام پنجره های منازل و اماكن مختلف نیز باید بسته باشد تا مانع از ورود مواد آتشزا و لوازم آتش بازی پرتاب شده به اطراف شود.

16.همواره به خصوص در ایام آخر سال سیلندرهای گاز سفری، اسپری های حشره كش و سایر ظروف مواد تحت فشار را از دسترس كودكان دور و آنها را در كمد یا كابینت قفل دار نگهداری كنید.

17.والدین گرامی در روزهای آخر سال مراقبت بیشتری دررفت و آمد، بازی و سرگرمی های فرزندان خود داشته باشید و لوازم شخصی آنها را كنترل کنید و در صورت مشاهده مواد محترقه و یا مشكوك در لوازم فرزندان این مواد را از منزل خارج و به مسئولین انتظامی تحویل دهید.

18.با توجه به ممنوعیت قانونی تولید و خرید و فروش مواد محترقه و منفجره والدین محترم بایستی با گوشزد كردن خطرات جانی و مالی ناشی از انفجار این مواد و ارائه توصیه های ایمنی لازم فرزندان خود را به پرهیز از دست زدن به این بازی های خطرناك ترغیب کنند.

19.به والدین جدا توصیه می شود به ویژه در شب چهارشنبه سوری از خروج كودكان و نوجوانان خود از منزل جلوگیری كنند زیرا هرچند كه آنها دست به این بازی خطرناك نزنند اما حضور آنها در محوطه ای كه دیگران در آن با آتش و مواد محترقه بازی می كنند عمدا و ناخواسته سلامتی آنها را نیز در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.

20.در صورت بروز آتش سوزی و هر گونه حادثه دیگر مراتب را سریعا به سامانه 125 اطلاع دهید.