به گزارش خبرنگار مهر، در فروردین ماه سال 91 بود که بهرام افشارزاده، دبیر کل کمیته ملی المپیک خبر پرچمدار شدن احسان حدادی در المپیک 2012 لندن را داد. موضوعی که به دلیل شرایط تمرینی قهرمان پرتاب دیسک ایران و آسیا و عدم حضور او در روزهای نخست این بازی‌های محقق نشد و افتخار پرچمداری کاروان ایران به علی مظاهری، عضو تیم ملی بوکس رسید.

* شکسته شدن رکوردهای متعدد توسط دوندگانی که ناکام ماندن!

کیوان قنبرزاده یکی از ناکام دوومیدانی ایران در سال 91 بود. این پرنده ایران با وجود اینکه در مسابقات قهرمانی کشور که به میزبانی شیراز برگزار شد رکورد ایران را با پرشی به ارتفاع دو متر و 26 سانتیمتر ارتقاء داد اما هیچگاه موفق نشد که سهمیه حضور در بازی‌های المپیک 2012 لندن را به دست بیاورد. رکورددار ایران تنها 2 سانتیمتر با ورودی المپیک 2012 لندن فاصله داشت.

اما ناکام بزرگ سال 91 دوومیدانی مریم طوسی بود. او که ید طولایی در رکورد شکنی‌های متوالی در مواد مختلف دارد هرچقدر دوید نتوانست سهمیه حضور در بازی‌های المپیک 2012 لندن را کسب کند. البته هادی سپهرزاد و برادران صمیمی هم با فاصله‌ای میلیمتری ازحضور در لندن بازماندند.

* درخشش حدادی در لیگ‌های الماس

احسان حدادی در نخستین مرحله لیگ الماس که در قطر برگزار شد به مقام دوم دست یافت تا در همان اوایل سال 91 این پرتابگر خوب ایران نوید سالی درخشانی را به دوومیدانی بدهد. وی روند صعودی خود درسال 91 را ادامه داد و در رم ایتالیا با کسب عنوان نخست لیگ الماس خوش درخشید. البته حدادی در مسابقات لیگ الماس که پس از المپیک در سوئیس برگزار شد در جایگاه هفتم قرار گرفت و به رده دوم جدول رده بندی سقوط کرد.

* مدال‌های جایزه بزرگ آسیا درو شد!

تیم ملی دوومیدانی ایران اواسط اردیبهشت ماه سال 91 با 9 ورزشکار راهی تایلند شد و با کسب 6 طلا، 8 نقره و 2 برنز به کار خود در جایزه بزرگ آسیا پایان داد.

* تفتیان سریعترین دونده جوان آسیا در سریلانکا شد

حسن تفتیان، عضو تیم ملی جوانان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا که به میزبانی سریلانکا برگزار شد، خوش درخشید و عنوان سریعترین دونده آسیا را از آن خود کرد. در این مسابقات تیم جوانان درمجموع باکسب 2 طلا، یک نقره و4 برنز وعنوان چهارم آسیا به کار خود پایان داد.

* کاروان 10 نفره دوومیدانی ایران در لندن

کاروان دوومیدانی ایران با 10 ورزشکار در بازی‌های المپیک 2012 لندن حضور پیدا کرد. به جز احسان حدادی، سایری دوندگان ایران در این مسابقات نتایج چندان دلچسبی به دست نیاوردند. امین نیکفر،ملی پوش پرتاب وزنه ایران با شانزدهمی در گروه خود وداع تلخی با المپیک داشت. محمد ارزنده در پرش طول هفدهم شد و کاوه موسوی هم در پرتاب چکش در رتبه بیست و دوم قرار گرفت.

شاید ضعیف ترین عملکرد دوندگان ایران در لندن را سجادهاشمی آهنگر در 400 متر داشت. این دوومیدانی کار ایران که با خوش شانسی محض و به دلیل تغییر رکورد وردوی موفق به حضور در لندن شده بود با نمایشی ضعیف در همان دور مقدماتی از گردونه رقابت‌ها کنار رفت و حذف شد. رضا قاسمی در صد متر خوب دوید و در شرایطی که تنها چند صدم ثانیه با مرحله نیمه نهایی فاصله داشت به مانند دیگر دوندگان ایران از گردونه مسابقات حذف شد. ابراهیم رحیمیان هم هیچگاه خط پایان مسابقه پیاده‌روی در لندن را ندید و روح اله عسگری هم در 110 متر با مانع هفتم و در همان مرحله گروهی حذف شد.

سجاد مرادی، کاپیتان تیم ملی دوومیدانی ایران نسبت به سایرین عملکرد بهتری داشت و موفق به حضور در مرحله نیمه نهایی شد اما این دونده خوب کشور ما در مرحله نیمه نهایی پنجم و حذف شد.

و سرانجام لیلا رجبی تنها بانوی المپیکی ایران هم عملکرد خوبی نداشت و در همان مرحله گروهی حذف شد.

* حدادی مدال نقره گرفت و تاریخی جدیدی را برای ورزش ایران و دوومیدانی رقم زد

احسان حدادی، پرتابگر ایران در لندن بی‌نظیر ظاهر شد و در شرایطی که تا آخرین پرتاب مدال طلایش قطعی بود، قافله را به "رابرت هارتینگ" آلمانی واگذار و صاحب طلایی‌ترین نقره تاریخ ورزش ایران شد.

* ایران با کسب 42 مدال در غرب آسیا قهرمان شد

تیم دوومیدانی ایران که با ترکیبی جوان در مسابقات دوومیدانی غرب آسیا که به میزبانی امارات برگزار شد، حضور پیدا کرد و در میان 12 کشور عرب زبان همسایه با کسب 16 طلا، 16 نقره و 10برنز و با قدرت تمام به عنون قهرمانی دست یافت.

* برگزاری مسابقات بی‌کیفیت بین المللی دهه فجر

فدراسیون دوومیدانی امسال نیز همچون سال‌های گذشته و برای تداوم مسابقات بین‌المللی دهه فجر این رقابت‌ها را در بهمن ماه برگزار کرد. مسابقات که سطح قابل قبولی نداشت و تیم‌های مطرحی در آن شرکت نکرده بودند و تیم‌های ایرانی تمام مدال‌ها را درو کردند.

* رحیمیان در مسابقات پیاده ‌روی قهرمانی آسیا چهارم شد

آخرین پلان دوومیدانی در سال 91 حضور در مسابقات پیاده‌روی قهرمانی آسیا بود که در آن ابراهیم رحیمیان و امیر خیرگو شرکت کردند. در این رقابت‌ها رحیمیان به مقام چهارم رسید و خیرگو به چندان عنوان درخوری دست پیدا نکرد.

* داوری: نود و یک، سال خوبی برای دوومیدانی بود

در همین راستا افشین داوری، رئیس فدراسیون دوومیدانی در خصوص سال 1391 به خبرنگار مهر گفت: سال 1391 برای فدراسیون دوومیدانی سال خوبی بود. البته شاید در برخی موارد مانند مسائل مالی در تنگناهایی قرار داشتیم اما کسب عناوین مختلف و پیگیری برنامه‌های پیش‎بینی شده از کارهای خوب ما در سال جاری بود.

داوری ادامه داد: کسب مدال تاریخی احسان حدادی در بازی‌های المپیک 2012 لندن یکی از بهترین لحظات ما در سال 91 بود. مدال احسان حدادی علاوه بر ما باعث افتخار کل کشور نیز شد. البته چندین چندبار رکوردهای آسیا را در مواد مختلف بهبود ببخشیم که این امر هم از نکات مثبت سال 91 بود.

"در سال 91 لحظاتی تلخی هم داشتیم."رئیس فدراسیون دوومیدانی با بیان این موضوع خاطرنشان کرد: زمان‌هایی بود که ورزشکاران ایران در عین شایستگی موفق به کسب سهمیه بازی‌های المپیک نشدند. یکی از لحظات بد ما در سال 91 تغییر رنگ مدال احسان حدادی از طلا به نقره در بازی‌های المپیک 2012 لندن اشاره کنم.

وی در پایان تاکید کرد: احساس می‌کنم عملکردی مثبت و روبه جلویی در سال 91 داشتیم و امیدوارم در سال 92 هم به اهداف و برنامه‌های خود برسیم.