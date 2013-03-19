محمود میری در گفتگو با مهر گفت: ساخت قطعه نخست احداث بزرگراه زاهدان-نصرت آباد به طول 41 کیلومتر در دستور کار قرار دارد که 20 کیلومتر از این محور احداث و به بهره برداری رسید.

وی افزود: برای احداث و تکمیل این پروژه 200 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی با بیان اینکه کار احداث بزرگراه زاهدان-زابل نیز با جدیت در حال پیگیری است افزود: بزرگراه زاهدان –زابل به طول 215 كيلومتر با اعتباری بالغ بر دو هزار و 900 میلیارد ریال جزو طرح های مصوب دور دوم سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان است که تاکنون قطعاتی از آن به بهره برداری رسیده است.

وی افزود: در همین رابطه طی هفته گذشته قطعه هفتم این پروژه از زاهدان به زابل در حد فاصل منطقه «کوله سنگی» به طول 30 کیلومتر و قطعه نخست در محور زابل به زاهدان در منطقه « لوتک» به طول 32 کیلومتر به بهره برداري رسیده است.