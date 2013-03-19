به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز عربی گزارش داد بر اثر وقوع انفجار ناگهانی در یکی از پایگاههای نظامی آمریکا در ایالت نوادا، هفت تفنگدار دریایی کشته شدند.
این رسانه به جزئیات بیشتری درباره این حادثه اشاره نکرد.
رسانه های عربی لحظاتی پیش از کشته شدن هفت نظامی آمریکایی بر اثر وقوع انفجار در ایالت نوادا خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز عربی گزارش داد بر اثر وقوع انفجار ناگهانی در یکی از پایگاههای نظامی آمریکا در ایالت نوادا، هفت تفنگدار دریایی کشته شدند.
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