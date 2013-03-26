تشکیل جامعه مدرسین قرآنی در اسلامشهر

صادق محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری دومین کارگروه تخصصی موسسات قرآنی اسلامشهر خبر داد و اظهار داشت: با هدف بسط، ترویج و گسترش فعالیتهای قرآنی شهرستان در آخرین روز سال جاری در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اسلامشهر جلسه ای تشکیل شد.

وی عنوان کرد: این کارگروه با حضور مدیران موسسات قرآنی شهرستان و با هدف تهیه و تدوین زیرساختهای قرآنی شهرستان، حمایت بیشتر از موسسات قرآنی در ابعاد مادی و معنوی و ارائه طرحها و برنامه های پیشنهادی سال 92 در حوزه قرآنی تشکیل شد.

محمدزاده در خصوص مهمترین مصوبات کارگروه تخصصی موسسات قرآنی اعلام کرد: مواردی همچون استفاده از ظرفیتهای مساجد و مدارس و حسینیه ها در توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی، نیاز سنجی در خصوص احداث دارالقرآن ها و موسسات قرآنی، تشکیل جامعه مدرسین قرآنی شهرستان، راه اندازی صندوق حمایت از فعالیتهای قرآنی ، بستر سازی جهت انجام تبلیغات محیطی پایدار برای امور قرآنی، تشکیل مجمع حافظان و قاریان از جمله برنامه های پیشنهادی در جلسه بود که پس از بررسی کارشناسی به تصویب رسیدند.