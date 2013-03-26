  1. استانها
  2. تهران
۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۳:۱۵

محمدزاده خبر داد:

تشکیل جامعه مدرسین قرآنی در اسلامشهر

اسلامشهر - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اسلامشهر گفت: با توجه به ظرفیت بالای اسلامشهر در امور قرآنی، تشکیل جامعه مدرسین قرآنی در این شهرستان تصویب شد.

صادق محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری دومین کارگروه تخصصی موسسات قرآنی اسلامشهر خبر داد و اظهار داشت: با هدف بسط، ترویج و گسترش فعالیتهای قرآنی شهرستان در آخرین روز سال جاری در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اسلامشهر جلسه ای تشکیل شد.

وی عنوان کرد: این کارگروه با حضور مدیران موسسات قرآنی شهرستان و با هدف تهیه و تدوین زیرساختهای قرآنی شهرستان، حمایت بیشتر از موسسات قرآنی در ابعاد مادی و معنوی و ارائه طرحها و برنامه های پیشنهادی سال 92 در حوزه قرآنی تشکیل شد.

محمدزاده در خصوص مهمترین مصوبات کارگروه تخصصی موسسات قرآنی اعلام کرد: مواردی همچون استفاده از ظرفیتهای مساجد و مدارس و حسینیه ها در توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی، نیاز سنجی در خصوص احداث دارالقرآن ها و موسسات قرآنی، تشکیل جامعه مدرسین قرآنی شهرستان، راه اندازی صندوق حمایت از فعالیتهای قرآنی ، بستر سازی جهت انجام تبلیغات محیطی پایدار برای امور قرآنی، تشکیل مجمع حافظان و قاریان از جمله برنامه های پیشنهادی در جلسه بود که پس از بررسی کارشناسی به تصویب رسیدند.

