تصویب بودجه 9 میلیارد تومانی شهرداری پرند در سال 92/ هیچ افزایشی در نرخ کرایه نداریم

فتحعلی همتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بودجه سال آینده شهرداری به مبلغ 9 میلیارد تومان توسط استاندار تهران و قائم مقام شورای شهر به تصویب رسیده اظهار داشت: 60درصد این بودجه صرف امور عمرانی و 40 درصد آن صرف امور جاری می شود.

تحقق بودجه دو میلیارد و 500 میلیون تومانی در سال 91



این مسئول از تحقق بودجه دو میلیارد و 500 میلیون تومانی در سال 91 خبر داد و گفت: برای سال 91 شهرداری مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون تومان بودجه پیش بینی شده بود که رقم دو میلیارد و 500 میلیون تومان برای شش ماهه دوم محقق شد.



همتی، تحقق این بودجه را امتیازی مثبت برای شهرداری پرند دانست و اظهار امیدواری کرد: با بودجه اختصاص یافته برای سال جدید شهرداری موفق به کسب رتبه های بهتر با انجام فعالیت های عمرانی و جاری در ادامه راه شود.



راه اندازی سازمان اتوبوسرانی در سال 92



شهردار پرند از راه اندازی سازمان اتوبوسرانی شهرداری از ابتدای سال جدید خبر داد و گفت: با توجه به اینکه سامانه حمل و نقل از شهرداری رباط کریم و شرکت عمران تحویل شده سازمان اتوبوسرانی شهرداری پرند در سال 92 با 120 دستگاه اتوبوس در بخش حمل و نقل عمومی در خدمت شهروندان خواهد بود و در دو خط صادقیه و شاهد به ارائه سرویس خواهد پرداخت.



وی با بیان اینکه 5 خط داخلی در پرند راه اندازی می شود، اظهار داشت: جهت رفاه حال شهروندان و تردد راحت تر در سطح شهر و فازهای مختلف، این خطوط اتوبوس به اضافه 300 دستگاه تاکسی در بخش حمل و نقل در خدمت شهروندان خواهد بود.



هیچ افزایشی در نرخ کرایه نداریم/ ساماندهی مسافربران شخصی



این مسئول با اشاره به مسافربران شخصی بیان داشت: در حال حاضر به دلیل کمبود تاکسی در سطح شهر و جهت رفع این نقیصه تاکسی های شخصی ساماندهی شده و از آنها در شبکه حمل و نقل مسافر استفاده می شود.



همتی با تاکید بر اینکه هیچ افزایشی در نرخ کرایه در سال جدید نخواهیم داشت، اضافه کرد: در این خصوص تابع نرخ ابلاغی از سوی شورای شهر و فرمانداری در سال 92 هستیم و تصمیم بر آن است تا مبداء تمامی خطوط درون شهری در راستای حقوق شهروندی از پایانه حمل و نقل در میدان امام خمینی (ره) صورت گیرد.



راه اندازی خطوط پرند به رباط کریم و شهریار



شهردار پرند از راه اندازی خطوط جدید از شهر پرند به رباط کریم و شهریار خبر داد و به مهر گفت: بزودی با ساماندهی این خطوط شاهد مسافرگیری در این خطوط خواهیم بود و راه اندازی خطوط بیشتر داخلی در سال جدید جزء برنامه های شهرداری است.



این مسئول با بیان اینکه در ناوگان حمل و نقل عمومی با کمبودهایی روبرو هستیم، بیان داشت: در این خصوص مکاتباتی با وزارتخانه راه و شهرسازی و مسئولان ذی ربط صورت گرفته و ضرورت ها بیان شده و تلاش می شود تا این نقیصه به سرعت و بزودی برطرف شود.



وی به برگزاری دو جلسه در شورای ترافیک با حضور کارشناسان اشاره کرد و اظهار داشت: در راستای اصلاح هندسی برخی از معابر و مکان ها تصمیم هایی اتخاذ شده که در آینده ای نزدیک اجرایی خواهد شد.