باید به دانشگاهها تکیه کنیم/ پژوهش بودجه مصرفی نیست

دکتر محمد مهدی طهرانچی، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عبرت هایی که می توان از وضعیت آموزش عالی در سال 91گرفت، گفت: در شرایطی که دشمن با تحریم ها می خواهد نظام علم و فناوری را از کار بیندازد تجهیزشدن به علم و فناوری می تواند برای برون رفت از این شرایط راهگشا باشد.

وی ادامه داد: نتیجه ای که از این شرایط می توان گرفت این است که نباید به پژوهش به عنوان بودجه مصرفی نگاه کرد بلکه باید برای پژوهش سرمایه گذاری کرد باید در این شرایط توجه به دانشگاه ها نه فقط برای تولید نیروی متخصص بلکه برای تولید محصولات دانش بنیان افزایش یابد.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: وقتی دشمن حتی در دارو کشور ما را تحریم کرده است باید به دانشگاه تکیه کنیم و با نگاه استراتژیک به محصولات دانش بنیان دانشگاه‌ها توجه کنیم و تبدیل ایده به محصول را پیگیری کنیم.

وی ادامه داد: دشمن از چیزی فرو گذار نمی کند باید در این شرایط به محصولات دانش بنیان اتکا داشته باشیم که عقبه آن هم دانشگاه‌ها هستند.

طهرانچی تصریح کرد: باید دانشگاه‌ها را باورکنیم، امسال از نظر اقتصادی سال سختی بود باید توجه به درون مملکت بیشتر شود، ما نمی توانیم از اقتصاد نفتی جدا شویم مگر اینکه به درون مملکت و دانش کشور توجه کنیم.

وی ادامه داد: برنامه دانشگاه شهید بهشتی برای سال آینده توسعه حوزه های تبدیل ایده به محصول و پیگیری آن است.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی افزود: همچنین برنامه دیگر دانشگاه ارایه خدمات خوب آموزشی به مردم و استفاده از کمک مردم است همان کاری که با راه اندازی پردیس خودگردان انجام گرفته است.

وی ادامه داد: از کارهای دیگر می توان به ایجاد ارتباط بین جریان کسب و کار خصوصی و تحصیلات دانشگاهی و کمک بخش خصوصی در پژوهش های دانشگاهی اشاره کرد.