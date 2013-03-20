به گزارش خبرنگار مهر،محمد رئوفی نژاد شامگاه سه شنبه در مراسم بازدید از ستاد تسهیلات نوروزی استان افزود: تمام برنامه ریزی ها برای ایام نوروز از سه ماه گذشته انجام شده است.

وی ، مهمترین هدف فعالیت ستاد تسهیلات نوروزی استان را ارائه بهتر خدمات نسبت به سالهای گذشته به مسافران یادکرد.

استاندار زنجان ، با اشاره به اینکه سال گذشته دو میلیون مسافر به زنجان سفر كردند گفت: امسال هم استان برنامه های متنوعی را برای جذب مسافران را در دستور کار دارد.

رئوفی نژاد تاکید کرد: امسال تمام دستگاه های اجرایی ذیربط با تمام توان برای ارائه خدمات بهتر به مسافران نوروزی در آماده باش هستند.

وی در ادامه گفت: مدیران دستگاههای ذیربط باید کلیه تمهیدات لازم را برای مسافران نوروزی ایجاد کنند.

استاندار زنجان گفت:امسال باید خدمات بهتر و با کیفیت تری به مسافران نوروزی ارائه شود.